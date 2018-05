Peníze na Erasmus by se mohly zdvojnásobit. Komise navrhla rozpočet 30 miliard eur

Návrh Evropské komise by podpořil až 12 milionů mladých lidí, což je třikrát více než teď.

Brusel - Evropská komise navrhuje na roky 2021 až 2027 zdvojnásobit rozpočet programu Erasmus, který v EU slouží k podpoře vzdělávání. Vyšplhal by se tak na 30 miliard eur (775 miliard korun). Podpora má směřovat až k 12 milionům lidí, což by bylo třikrát více než v současném finančním období.

"Každé euro, které do Erasmu vložíme, je investicí do naší budoucnosti. Do budoucnosti mladého člověka, učitele či stážisty a také do budoucnosti Evropy," řekl místopředseda komise Jyrki Katainen, který je zodpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost.

Katainen připomněl, že program je už přes 30 let jedním z důležitých projektů, který ukazuje, co evropská integrace v praxi znamená. Nyní by se měl rozšířit i na spolupráci se třetími zeměmi.

Z celkového rozpočtu příštího programu Erasmus je 25,9 miliardy eur (669 miliard korun) určeno na vzdělávání a odbornou přípravu, 3,1 miliardy eur (80,1 miliardy korun) na mládež a 550 milionů eur (14,2 miliardy korun) na sport.

Programu v jeho nové podobě po roce 2021 se budou moci zúčastnit žáci, studenti vysokých škol, stážisté, učitelé, školitelé, mladí pracující nebo sportovní trenéři, ale i studující v odborném vzdělávání a přípravě nebo pracovníci v oblasti vzdělávání dospělých.

Plán je součástí řady konkrétních návrhů, které začala Evropská komise v úterý zveřejňovat v souvislosti s návrhem nového víceletého finančního rámce EU po roce 2020.