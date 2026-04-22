Penisy a srdíčka? Finští piloti to ve vzduchu rozjeli, následoval trest

Měl to být běžný tréninkový let, ale skupina finských leteckých kadetů se odchýlila od svých letových tras. Krátce poté se na flight radaru objevil důvod – na obloze vykreslili dva obří penisy a srdíčka.
Frekventanti kurzu pilotů v záloze prováděli 13. dubna kolem 7:30 ráno výcvikové cvičení u města Jyväskylä (asi 270 km severně od Helsinek). Podle finského bulvárního deníku Iltalehti tehdy nejméně čtyři letadla sledovala trasy, které vykreslily tvar genitálií.
Obrazce byly zachyceny v reálném čase na veřejně přístupném webu Flightradar24 a snímky se rychle rozšířily po sociálních sítích. Kromě falických tvarů piloti během výcvikového letu nakreslili také dvě srdíčka.
Finské letectvo kauzu potvrdilo a chování budoucích pilotů odsoudilo. Armádní představitelé uvedli, že piloti byli za své činy okamžitě potrestáni a incident je předmětem vyšetřování.
„Letectvo vyžaduje, aby vojáci dodržovali dobré mravy a pravidla chování. Pokud dojde k jejich porušení, bude na to reagováno odpovídajícím způsobem,“ uvedl mluvčí pro finský zpravodajský server YLE. Letectvo zároveň poznamenalo, že lety probíhaly ve vyhrazené zóně a nenarušily běžný civilní provoz.
Finsko má totiž díky své poloze a historii (sousedství s Ruskem) jeden z nejpropracovanějších systémů totální obrany na světě. K němu patří i zapojení pilotů – rezervistů. Jde o velmi prestižní roli a i proto byla reakce letectva tak ostrá. Výběr záložních pilotů začíná na povinné vojenské službě (tu ve Finsku nastupuje zhruba osmdesát procent branců), kde se nejtalentovanější vojáci mohou přihlásit k letectvu.
Pokud projdou extrémně přísným výběrem, absolvují výcvik na piloty, navigátory nebo techniky. Po roce služby získají hodnost podporučíka v záloze. Pak se vrátí do civilního života, ale pravidelně absolvují vojenská cvičení. Létají nejprve na cvičných vrtulových a posléze proudových letadlech.
Cílem ale je, aby záložníci byli schopni v případě krize naskočit do stejných strojů jako profesionálové. Většina záložních pilotů končí u cvičných proudových letounů BAE Hawk, které ale můžou nést i výzbroj. Finsko jich má desítky a záložní piloti jsou klíčoví pro to, aby tyto stroje v případě konfliktu mohly sloužit jako podpora pro stíhačky nebo pro útoky na pozemní cíle. Vybraní piloti v záloze (často civilní piloti Finnairu) si ale udržují kvalifikaci i na nadzvukovou stíhačku F/A-18 Hornet – páteř finského letectva do té doby, než ho nahradí F-35.
Finští piloti zdaleka nejsou prvními armádními letci, kteří byli dopadeni při kreslení falických tvarů. V roce 2017 posádka letounu EA-18G Growler amerického námořnictva využila kondenzační stopy k nakreslení obřího penisu nad státem Washington. Námořnictvo to ale vyřešilo jen napomenutím. V roce 2022 pilot amerického letectva vykreslil obrazec připomínající penis ve vodách mezi Kyprem a Libanonem. Armáda tehdy trvala na tom, že šlo o naprostou náhodu. O rok později vytvořil tvar penisu vrtulník maltských ozbrojených sil nad ostrovem Comino.
