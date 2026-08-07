Pellegrini v čínské televizi zavzpomínal na komunismus. Po revoluci jsme chybovali, přiznal

"Je správné mít plán. My po Sametové revoluci udělali chybu," oslavoval slovenský prezident plánované hospodářstí pro čínskou státní televizi
Slovenský prezident Peter Pellegrini koncem minulého měsíce navštívil Čínu. V rámci třídenního pobytu v lidové republice mimo jiné kývnul na rozhovor pro tamější státní televizi CGTN. V něm nešetřil chválou Číny, sliby, že Slovensko může být pro Peking vynikajícím prostředníkem, a zkritizoval vývoj po sametové revoluci.
„Pečlivě to sleduji, existuje napětí mezi EU a Čínou. Jediné řešení je spolupráce – a tu bude Slovensko prosazovat,“ nechal se slyšet Pellegrini v rozhovoru. Dodal, že Slovensko při své návštěvě čínskému byznysu představil jako „velmi bezpečný ostrov“ a slíbil důvěru a bezpečné prostředí pro čínské podnikatele a byznys.
Slovenský prezident měl v Číně kromě samotného rozhovoru navštívit několik technologických firem, zhlédnout demonstrace robotů, vyzkoušet autonomní vozidlo a podobně. Videa z jeho návštěv zveřejnila čínská CGTN jako podkresové záběry rozhovoru.
Když poté mluvil o čínském byznysu, zejména technologickém sektoru, prezident Slovenska nešetřil chválou. „Vidím obrovské změny v Číně, jak v ‚hardwaru‘, jako je infrastruktura, tak v ‚softwaru‘ - realizaci pětiletého nebo dokonce dlouhodobého plánu,“ uvedl Pellegrini.
Právě plánované hospodářství jej přitom zřejmě oslnilo natolik, že dodal, že podle něj Slovensko udělalo v posledních 30 letech zásadní chybu. „Po sametové revoluci jsme udělali chybu. Přestali jsme plánovat,“ řekl s tím, že plány jsou podle něj vždy správná cesta.
„Nedůstojný, podbízející se,“ kritizuje prezidenta slovenská opozice
Jak píše slovenský deník SME, Pellegrini v celkem třicetiminutovém rozhovoru přitom jedinkrát nezmínil otázky demokracie nebo lidských práv. Rovněž nijak nezmínil pokračující spolupráci a obchod mezi Čínou a Ruskem od propuknutí války na Ukrajině.
Jak si přitom pro SME všímá například politolog Jozef Bátora, tato témata v Číně už v minulosti při podobných rozhovorech otevřeli jiní evropští lídři, například finský prezident Alexander Stubb nebo norský premiér Jonas Gahr Støre.
„Hned jako první mě zarazila řeč těla (Pellegriniho – pozn. red.). Byl nedůstojný, podbízející se, stejně jako celý jeho styl debaty. Přišlo mi to skoro až dětinské,“ zkritizoval prezidenta pro SME bývalý ministr zahraničních věcí Slovenska Rastislav Káčer (nestraník).
Do Pellegriniho se za rozhovor dále opřel i bývalý diplomat a současný expert opoziční strany SaS Ivan Novotný ve facebookovém příspěvku vedeném slovy Pellegrini se v čínské TV úplně utrhl. „To není nostalgie. Je to sympatizování se zločineckým způsobem vládnutí, který jsme před 37 lety svrhli při sametové revoluci,“ napsal k Pellegriniho slovům o plánovaném hospodářství.