Skončil třetí, ale chce být premiérem. Kdo je bývalá naděje Ficova Směru Pellegrini?

Slováci si v sobotu zvolili parlament, na novou vládu si ale budou muset počkat. Vítěz voleb a šéf Směru Robert Fico musí na svou stranu získat třetí nejsilnější politické uskupení Hlas předsedy Petera Pellegriniho. Ten dříve uvedl, že si neumí představit vládu, kde by seděli dva expremiéři, tedy on a Fico. Na svou první významnou roli Pellegrini čekal čtrnáct let, nyní si chce diktovat podmínky.

Podle slovenského Denníku N Pellegrini ve čtvrtek Ficovi na jejich druhém setkání od voleb oznámil, že chce být premiérem on. Server Aktuality.sk ale v pátek uvedl, že se oba politici dohodli na tom, že by Pellegrini získal křeslo předsedy parlamentu, což je na Slovensku druhá nejvyšší ústavní funkce. Tu už v minulosti, stejně jako post předsedy vlády, Pellegrini zastával. Související Slovákům se žije těžko, vládu pevné ruky chtějí i mladí, říká expremiérka Radičová Předseda Hlasu ale zároveň jedná i s Michalem Šimečkou, lídrem Progresivního Slovenska, které sice ve volbách skončilo druhé, dalo si ale za cíl zabránit za každou cenu vládě, ve které by seděl Směr. Server Aktuality.sk v pátek s odkazem na dobře informované zdroje napsal, že Pellegerini chce post premiéra i po Šimečkovi, žádá také ministerstvo vnitra. Pellegrini ze Směru odešel loni po dvaceti letech kvůli rostoucím sporům s Ficem. Ten ho přitom dříve označoval za budoucnost strany a mezi lety 2018 a 2020 byl Pellegrini premiérem za Směr. Hlas chce navazovat na sociální politiku Směru. S Ficem se Pellegrini naopak neshodne například v otázkách podpory Ukrajině nebo vztahu k Rusku. Pellegrini začínal po založení Směru na regionální úrovni jako 25letý mladík. Od samého začátku si v očích ostatních straníků budoval pověst šikovného politika, který sice nepatří k ideologům strany, ale je spolehlivý a splní každou úlohu, kterou mu zadají. Ať už jako asistent poslance Ľubomíra Vážného nebo později jako poslanec, který přes nepřímé novely, takzvané přílepky, upravoval zákony tak, jak bylo třeba - například při vyvlastňování pozemků pod dálnicemi. Chybějící "l" na kandidátce Ministrem školství, předsedou parlamentu a nakonec i premiérem se pokaždé stal, až když se v průběhu volebního období po někom uvolnila židle. Nyní by tak klíčovou pozici získal poprvé hned po volbách, ve kterých Hlas získal 14,7 procenta hlasů a bude mít 27 mandátů. Související O budoucí vládě rozhodne Hlas, který skončil třetí. Ve hře jsou tři možné scénáře Pellegrini už v roce 2002, kdy se Směr poprvé účastnil parlamentních voleb, kandidoval s číslem 41. Tehdy ještě neúspěšně. Na kandidátce uvedl povolání "řídící pracovník". Pracoval jako ekonom ve firmě Hiljo, která se zabývala koupí a prodejem zboží. V letech 2000 až 2002 ji řídil, společnost nicméně později zkrachovala. Na kandidátce tehdy ještě neznámému politikovi špatně napsali příjmení jen s jedním "l". Samotný Pellegrini si postěžoval, že matrikáři měli za posledních více než sto let s příjmením problém, a tak určitý čas takto upravené příjmení používal. "Mému otci napsali příjmení Pelegrini, dalšímu z jeho bratrů zase Pelegrín. Tři bratři tak měli každý jiné příjmení," popsal pro Plus jedeň den Pellegrini v roce 2014. Poslancem se Pellegrini nakonec stal v roce 2006, když Robert Fico poprvé sestavil vládu. Za čtyři roky svého prvního volebního období předložil Pellegrini sedm návrhů, z toho tři připravil samostatně a čtyři ve spolupráci s jinými poslanci tehdejší koalice Směru a SNS, tedy oběma stranami, se kterými by měl v nové vládě sedět, připomíná deník SME. První vládní post Pellegriniho schopnost rychle se zhostit úlohy nezůstala ve straně nepovšimnutá. Po předčasných volbách v roce 2012 se o něm spekulovalo jako o možném ministrovi, nakonec ho přilákal ministr financí Peter Kažimír jako svého státního tajemníka. To více členů Směru, se kterými deník SME hovořil, považuje za rozhodující moment, kdy začal na stranickém žebříčku stoupat a sbírat funkce. Související Slovenské volby v podrobných mapách. Kde se dařilo Ficovi a kde jeho konkurentům? Infografika V létě 2014 získal první ministerský post, když dostal na starosti resort školství. "Asi se mi tehdy splnil ten sen, který jsem vyslovil jako patnáctiletý chlapec na gymnáziu," přiznal se tehdy Pellegrini v rozhovoru pro portál Školskýservis.sk. "V prvním ročníku na gymnáziu se nás paní profesorka ptala, jaké povolání bychom chtěli dělat. A já mám svědky, všechny mé spolužáky, že jsem řekl: 'Nejsem si jistý, ale zdá se mi, že budu nějaký velvyslanec nebo diplomat,' nevěděl jsem tehdy, jak pořádně pozici definovat. Ale už tehdy jsem měl sklon k politice," vzpomínal. Školství ale nevedl příliš dlouho. Za pouhých 145 dnů se přesunul do pozice předsedy parlamentu po nečekané demisi svého předchůdce Pavla Pašky. S funkcemi u Pellegriniho rostlo sebevědomí a dodnes výrazně dbá na svou sebeprezentaci navenek. Politik není ženatý a nemá děti, v minulosti se ve slovenských médiích spekulovalo o tom, že je gay, což ale odmítl. Komerční video Jako předseda parlamentu natočil v roce 2015 propagační video k taneční soutěži, ve kterém vystupuje nejen jako politik. V obleku podepisuje dokumenty, telefonuje, ale když se zasní, přemění se na traktoristu v montérkách. Na závěr se traktor "transformuje" na robota a tancuje v trávě. Nakonec mu ale za video hrozila pokuta, protože soutěž organizovala soukromá firma, a jednalo se tak o komerční reklamu. Video: Edulab / Youtube.com V roce 2018 se Pellegrini stal premiérem. Na postu nahradil Fica, který rezignoval pod tlakem veřejnosti poté, co Slovensko zaplavily masové demonstrace po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Související Fico hledá partnery a mírní se, post premiéra nemá jistý. Na výměně prokuratury trvá Od začátku kauzy však stál za premiérem Ficem i ministrem vnitra Robertem Kaliňákem. Ficovy konspirační teorie o převratu a o tom, že tehdejší prezident Andrej Kiska může být pod vlivem finančníka George Sorose, označil v té době za legitimní otázku. "Souhlasím, aby se na to premiér prezidenta zeptal," říkal Pellegrini. Předseda Hlasu měl také v parlamentu blízký pracovní vztah s poslancem Směru Martinem Glváčem. V roce 2019 se ukázalo, že Glváč udržoval styky podnikatelem Marianem Kočnerem, který si ve vězení odpykává 19letý trest za padělání směnek. Kočner byl obžalován i za vraždu Kuciaka, soud ho ale nakonec zprostil viny. V květnu 2020 se Pellegrini pokusil vystrnadit Fica z politiky a stát se předsedou Směru, Fico si to ale nenechal líbit a strana se začala štěpit. Fico nakonec prohlásil, že ve Směru nepotřebuje "teoretiky a sluníčkáře". Pellegrini nakonec ze strany před třemi lety v červnu odešel a následně založil vlastní Hlas-SD. Nyní se ale nejspíš k Ficovi vrátí jako koaliční partner.

