Přeskočit na obsah
Benative
28. 7. Viktor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Pellegrini jednal v Pekingu o posílení vztahů Slovenska s Čínou

ČTK

Čínský prezident Si Ťin-pching při úterním jednání se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim vyjádřil naději, že Slovensko sehraje konstruktivní roli v rozvoji vztahů mezi Evropskou unií a Čínou. Podle čínské státní agentury Nová Čína uvedl, že klíčem je rovnocenný dialog a hledání společných zájmů při současném respektování rozdílných postojů.

China Slovak
Čínský prezident Si Ťin-pching a slovenský prezident Peter Pellegrini přehlížejí čestnou stráž v Pekingu v úterý 28. července 2026. Foto: CTK – Achmad Ibrahim
Reklama

Si zároveň zdůraznil, že Čína chce se Slovenskem dále rozvíjet strategické partnerství, které podle něj bylo v roce 2024 posíleno na vyšší úroveň. Obě země by se měly zaměřit na prohloubení vzájemné důvěry a posílení kontaktů mezi lidmi, řekl Pellegrinimu. Spolupráci chtějí rozšířit v oblasti čisté energetiky, digitální ekonomiky, robotiky a umělé inteligence.

Čínský prezident také vyzval Slovensko, aby jako členská země Evropské unie přispělo k rozvoji vztahů mezi EU a Čínou. Peking podle něj považuje unii za partnera a chce s ní případné spory řešit prostřednictvím dialogu.

Související

Pellegrini podle Nové Číny ocenil hospodářský rozvoj Číny a potvrdil, že Slovensko nadále podporuje politiku jedné Číny. Oba prezidenti se podle agentury vyslovili také pro podporu multilateralismu, dodržování Charty OSN a posílení mezinárodní spolupráce při správě a regulaci umělé inteligence.

Mohlo by vás také zajímat: Čínský prezident Si Ťin-pching v květnu v Pekingu slavnostně uvítal ruského prezidenta Vladimira Putina i Donalda Trumpa

Čínský prezident Si Ťin-pching v květnu v Pekingu slavnostně uvítal ruského prezidenta Vladimira Putina i Donalda Trumpa | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Low water levels on the Danube River in Apatin
Low water levels on the Danube River in Apatin
Low water levels on the Danube River in Apatin

Zastaví lodní dopravu? Hladina Dunaje dramaticky klesá, jsou vidět i potopené vraky

Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři již nyní šetří vodou při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Gabčíkovo, v případě dalšího poklesu vody ale hrozí úplné zastavení vodní dopravy, informoval portál veřejnoprávní Slovenské televize a rozhlasu (STVR).

FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels
FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels
FILE PHOTO: European Union leaders' summit in Brussels

Schodek rozpočtu bude příští rok významně pod 400 miliard Kč, uvedl Babiš

Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun. ČTK a České televizi to v úterý řekl premiér Andrej Babiš (ANO) při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o přípravě rozpočtu. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic.

Aftermath of Ukrainian drone attacks in Moscow region
Aftermath of Ukrainian drone attacks in Moscow region
Aftermath of Ukrainian drone attacks in Moscow region

ŽIVĚ Ukrajina v noci vyslala přes 390 dronů na Moskevskou oblast

Na Moskevskou oblast v noci mířilo přes 390 ukrajinských dronů. V úterý ráno to na síti Telegram oznámil starosta Moskvy Sergej Sobjanin s tím, že většinu jich obrana zničila. Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov mezitím informoval, že v Čechově jižně od ruského hlavního města zasáhl dron bytový dům. Informace o možných zraněných a mrtvých nejsou zatím dostupné.

Reklama
Policie, policejní auto, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policie, policejní auto, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policie, policejní auto, ilustrační fotografie, ilustrační foto

Jižní spojku zablokovala nehoda tří aut. Provoz je omezený, tvoří se kolony

Na pražské Jižní spojce se v úterý ráno u křížení s magistrálou srazily dvě dodávky a nákladní vůz. Provoz je výrazně omezený, před nehodou se směrem k Barrandovskému mostu a na Smíchov tvoří kolony. Řekl to mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Při nehodě se lehce zranili muž a žena, řekl mluvčí pražských zdravotnických záchranářů Karel Kirs.

Reklama
Reklama
Reklama