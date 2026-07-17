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Pelé, Maradona, Messi. Všichni nosili desítku, ale právě tahle má hodnotu přes 100 milionů

Pelé na mistrovství světa 1958 ve Švédsku

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Číslo 10 už dávno není jen číslem na zádech fotbalisty. Je symbolem geniality, kterou se proslavili Pelé, Maradona i Messi. Právě Pelého legendární dres z finále mistrovství světa 1958 v aukční síni Sotheby’s v pátek změnil majitele za 4,9 milionu dolarů (přes 100 milionů korun) a stal se druhým nejdražším sportovním dresem všech dob.

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V newyorské aukční síni Sotheby’s se vydražil dres, který měl sedmnáctiletý Pelé na sobě při finále mistrovství světa ve Švédsku v roce 1958. Brazílie tehdy porazila domácí tým 5:2 a mladý útočník dvěma góly odstartoval jednu z nejslavnějších kariér všech dob. Dodnes zůstává nejmladším střelcem finále světového šampionátu.

Stockholm, Švédsko, 24. června 1958: Sedmnáctiletý Pelé střílí na branku během semifinále mistrovství světa proti Francii.
Stockholm, Švédsko, 24. června 1958: Sedmnáctiletý Pelé střílí na branku během semifinále mistrovství světa proti Francii.Foto: Profimedia

Za ikonický dres s číslem 10 zaplatil nový majitel 4,9 milionu dolarů, tedy více než 100 milionů korun. Dráž se v historii prodal už jen dres Diega Maradony z legendárního čtvrtfinále mistrovství světa 1986 proti Anglii, v němž vstřelil slavný gól „Boží rukou“. Ten byl v roce 2022 v téže aukční síni vydražen za rekordních 9,3 milionu dolarů.

Diego Maradona Hand of God
Diego Maradona a jeho legendární gól „Boží rukou“ ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 proti Anglii.Foto: Profimedia

Číslo, které se stalo legendou

Právě desítka se díky Pelému proměnila v nejslavnější číslo fotbalové historie. Od té doby ji nosili největší tvůrci hry: Diego Maradona, Lionel Messi, Michel Platini, Zinedine Zidane nebo Ronaldinho. Pro fanoušky po celém světě se stala symbolem výjimečného talentu, kreativity i vůdcovství.

Pelého slavná desítka přepsala historii. Dres z finále MS se vydražil za 4,9 milionu dolarů
Pelého slavná desítka přepsala historii. Dres z finále MS se vydražil za 4,9 milionu dolarůFoto: Sotheby´s

Ironií osudu ale slavná desítka původně Pelému vůbec nepatřila. Na začátku šampionátu ji nosil jeho zkušenější spoluhráč Dida. Mladý útočník se do sestavy dostal až v průběhu turnaje a číslo převzal právě po něm. Zbytek už je fotbalová historie.

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Dojemné gesto po finále

Když po závěrečném hvizdu Pelé v slzách padl na trávník stockholmského stadionu Rasunda, netušil, že právě vytvořil jeden z nejslavnějších sportovních příběhů všech dob.

Krátce poté udělal ještě jedno gesto, které zvýšilo hodnotu dresu ještě víc. Trikot daroval právě Didovi, svému spolubydlícímu během turnaje a hráči, po němž číslo 10 převzal. Rodina bývalého brazilského reprezentanta dres uchovávala více než tři desetiletí, než putoval do Muzea sportu v brazilském Maceió.

Pelého slavná desítka přepsala historii. Dres z finále MS se vydražil za 4,9 milionu dolarů
Pelého slavná desítka přepsala historii. Dres z finále MS se vydražil za 4,9 milionu dolarůFoto: Sotheby´s

Do aukce se dostal poprvé až v roce 2004. Tehdy se prodal za 105 600 dolarů. Za pouhých 22 let jeho hodnota vzrostla téměř padesátkrát.

Pelé zemřel v roce 2022 ve věku 82 let, jeho odkaz ale dál žije nejen v rekordech a trofejích, ale i v artefaktech, které připomínají okamžiky, kdy se zrodila fotbalová legenda. A mezi nimi nemá větší symbol než žlutý dres s číslem 10.

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