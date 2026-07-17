Pelé, Maradona, Messi. Všichni nosili desítku, ale právě tahle má hodnotu přes 100 milionů

Číslo 10 už dávno není jen číslem na zádech fotbalisty. Je symbolem geniality, kterou se proslavili Pelé, Maradona i Messi. Právě Pelého legendární dres z finále mistrovství světa 1958 v aukční síni Sotheby’s v pátek změnil majitele za 4,9 milionu dolarů (přes 100 milionů korun) a stal se druhým nejdražším sportovním dresem všech dob.
V newyorské aukční síni Sotheby’s se vydražil dres, který měl sedmnáctiletý Pelé na sobě při finále mistrovství světa ve Švédsku v roce 1958. Brazílie tehdy porazila domácí tým 5:2 a mladý útočník dvěma góly odstartoval jednu z nejslavnějších kariér všech dob. Dodnes zůstává nejmladším střelcem finále světového šampionátu.
Za ikonický dres s číslem 10 zaplatil nový majitel 4,9 milionu dolarů, tedy více než 100 milionů korun. Dráž se v historii prodal už jen dres Diega Maradony z legendárního čtvrtfinále mistrovství světa 1986 proti Anglii, v němž vstřelil slavný gól „Boží rukou“. Ten byl v roce 2022 v téže aukční síni vydražen za rekordních 9,3 milionu dolarů.
Číslo, které se stalo legendou
Právě desítka se díky Pelému proměnila v nejslavnější číslo fotbalové historie. Od té doby ji nosili největší tvůrci hry: Diego Maradona, Lionel Messi, Michel Platini, Zinedine Zidane nebo Ronaldinho. Pro fanoušky po celém světě se stala symbolem výjimečného talentu, kreativity i vůdcovství.
Ironií osudu ale slavná desítka původně Pelému vůbec nepatřila. Na začátku šampionátu ji nosil jeho zkušenější spoluhráč Dida. Mladý útočník se do sestavy dostal až v průběhu turnaje a číslo převzal právě po něm. Zbytek už je fotbalová historie.
Dojemné gesto po finále
Když po závěrečném hvizdu Pelé v slzách padl na trávník stockholmského stadionu Rasunda, netušil, že právě vytvořil jeden z nejslavnějších sportovních příběhů všech dob.
Krátce poté udělal ještě jedno gesto, které zvýšilo hodnotu dresu ještě víc. Trikot daroval právě Didovi, svému spolubydlícímu během turnaje a hráči, po němž číslo 10 převzal. Rodina bývalého brazilského reprezentanta dres uchovávala více než tři desetiletí, než putoval do Muzea sportu v brazilském Maceió.
Do aukce se dostal poprvé až v roce 2004. Tehdy se prodal za 105 600 dolarů. Za pouhých 22 let jeho hodnota vzrostla téměř padesátkrát.
Pelé zemřel v roce 2022 ve věku 82 let, jeho odkaz ale dál žije nejen v rekordech a trofejích, ale i v artefaktech, které připomínají okamžiky, kdy se zrodila fotbalová legenda. A mezi nimi nemá větší symbol než žlutý dres s číslem 10.