Peklo ve francouzských školách. Policie vyšetřuje zneužívání i tříletých dětí

Pařížská policie vyšetřuje více než sto obvinění ze zneužívání dětí ve školách. Vyšetřování probíhá v desítkách mateřských a základních škol i v dalších institucích. Oběťmi mají údajně být i tříleté děti. Rodičovská sdružení si stěžují, že na podezření upozorňovala roky, ale nebyla brána vážně.
Podle nejvyšší pařížské státní zástupkyně Laure Beccuauové probíhá ve francouzském hlavním městě „vyšetřování v 84 mateřských školách, asi dvaceti základních školách a přibližně deseti jeslích“, uvedl francouzský list Le Monde.
Podle více než stovky obvinění, která pařížská policie prošetřuje, se měli školní dozorci na dětech dopouštět špatného zacházení, fyzického násilí i znásilnění, a to během obědových přestávek, poledního spánku a mimoškolních aktivit.
Školní dozorci jsou dospělí, kteří mají na starosti děti například během obědů, přestávek a různých mimoškolních aktivit, přičemž někdy tráví s dětmi více času než učitelé. Najímá je radnice nebo místní úřady, často bez odborného výcviku a jen na dočasné či hodinové smlouvy, vysvětluje britský deník The Guardian.
Na rozdíl od jiných evropských zemí je ve Francii povinné vzdělávání od tří let, což v praxi většinou znamená docházku dětí do mateřské školy. Školní dozorci jsou tak každodenní součástí života dětí od tří do jedenácti let.
Obvinění zahrnují případy, kdy dozorci děti například tahali za vlasy, odpírali jim jídlo, nutili je jíst až do zvracení nebo je napadali či znásilňovali.
Právník Louis Cailliez, který zastupuje dvě pařížské rodiny, podal v únoru trestní oznámení kvůli údajným znásilněním z roku 2025. V jednom případě měla být tříletá dívka znásilněna dozorcem ve škole. V jiném případě měl být tříletý chlapec znásilněn dozorcem, který byl na jeho školu přeřazen poté, co se objevily stížnosti na jeho násilné chování vůči dětem.
Francouzský investigativní server Mediapart pak například upozorňuje na případ, kdy byl jeden školní dozorce obviněn z několika případů napadení, ale po odložení kauzy pouze přešel do jiné školy, kde byl následně znovu obviněn z dalšího zneužívání dětí.
Cailliez pro Guardian označil sektor školních dozorců ve Francii za „katastrofu“ a „národní pohromu“.
Nový starosta Paříže Emmanuel Grégoire uvedl, že on sám byl v dětství sexuálně zneužíván školním dozorcem. Prohlásil, že v systému existuje „zásadní dysfunkce“, a v polovině dubna spustil plán v hodnotě 20 milionů eur (zhruba 500 milionů korun), který má zjednodušit nahlašování případů. Profesionalizaci sektoru Grégoire označil za svou „naprostou prioritu“.
„S těmito incidenty se zacházelo jako s izolovanými případy, přestože ve skutečnosti ukazují na systémové riziko, a možná dokonce i na systémový kodex mlčení,“ řekl Grégoire minulý měsíc francouzskému deníku Le Monde.
Mezi lednem a dubnem pařížská radnice postavila mimo službu již 78 školních dozorců, z toho 31 podezřelých ze sexuálního zneužívání.
Guardian cituje představitele rodičovského sdružení SOS Périscolaire, které shromažďuje svědectví k probíhajícímu vyšetřování. Podle něj se jedná o problém celé Francie, nejen Paříže. Na problém přitom rodiče podle deníku upozorňovali už roky.
Mohlo by vás zajímat: Video policejního zásahu při Teen Takeoveru v Tampě
"Mohu zmírnit újmu poškozených žen?" Polepšený Feri se kál, soud ho pustil domů
Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení se zkušební dobou na tři roky. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění. Vězení opustí ještě dnes, rozhodnutí je pravomocné.
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.
ŽIVĚ Útoky USA v Íránu porušily příměří, budou zodpovědné za důsledky, zní z Teheránu
Íránské ministerstvo zahraničí v úterý označilo pondělní americké útoky na jihu Íránu za porušení příměří a uvedlo, že USA budou zodpovědné za důsledky, informovala agentura Reuters. Také íránské revoluční gardy dnes oznámily, že si vyhrazují právo na odvetu, a uvedly, že dnes sestřelily americký dron, který vnikl do vzdušného prostoru Íránu.
Kompetenční žalobu mám připravenou, oznámil prezident. Nechce být "rukojmí vlády"
Prezident Petr Pavel má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda nezařadí do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Doufá ale, že ji nebude potřeba. Řekl to v pořadu Blesku Hráči. Zdůraznil, že prezident nemůže být rukojmím vlády.
Okamura vrací úder. Po Babišově drsném výpadu si rýpl do jeho citlivého místa
Jen den potom, co premiér Andrej Babiš (ANO) veřejně setřel šéfa SPD Tomia Okamuru slovy, že si „myslí, že je ve vládě“, přichází protiúder. Okamura v úterý nepřímo udeřil na Babišův Agrofert a kauzu premiérova střetu zájmů. Vzkázal, že dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok.