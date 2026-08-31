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Zahraničí

Peklo v Ceutě. Policie rozhání migranty střelbou. Premiér viní Rusko a Izrael

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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„Ceuta není na prodej, Ceuta se brání!“ S takovými nápisy na dresech nastoupili k nedělnímu utkání fotbalisté klubů Cádiz CF a Real Valladolid. Na podporu autonomního města navíc chystají protesty po celém Španělsku i hasiči. Policie v samotné Ceutě mezitím musela v pondělí rozhánět davy migrantů pomocí varovných výstřelů a obušků. Premiér Sánchez z vyostření krize obvinil Rusko a Izrael.

FILE PHOTO: Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta
Bezpečnostní síly v Ceutě zahájily již před týdnem rozsáhlou operaci s cílem vyklidit pláž Trampolín.Foto: REUTERS – Violeta Santos Moura
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Ke střelbě ze strany policejních složek došlo v oblasti Loma Colmenar, kde úřady zřídily provizorní stanový tábor pro registraci a distribuci potravin. V okolí již několik dní táboří stovky migrantů, především z Maroka.

Situace vygradovala v pondělí ve chvíli, kdy se skupina čítající několik stovek lidí pokusila hromadně prorazit zábrany a proniknout do uzavřeného komplexu humanitárního centra. Pořádkové jednotky se nejprve pokusily dav vytlačit obušky. Když tlak neustával, policisté sáhli k použití slepých nábojů a varovným výstřelům do vzduchu, aby dav rozprášili.

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Sexuální útoky a separace žen s dětmi

Úřady zároveň přistoupily k nucenému přemístění stovek žen, dívek a dětí do samostatných, přísně střežených prostor. Důvodem je masivní nárůst sexuálně motivovaného násilí uvnitř provizorních kapacit.

Policie do této chvíle registruje 17 obětí, především z řad mladistvých, dětí a chlapců. Případy zahrnují jak fyzická napadení, tak minimálně pět dokonaných znásilnění. V nejméně šesti případech spáchala útok organizovaná skupina více osob.

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Hlavní náměstí Plaza de los Reyes v Ceutě zaplnili v pondělí opět místní obyvatelé, kteří požadují okamžitý odchod migrantů a obviňují centrální vládu z nečinnosti. Lidé nejčastěji protestují před budovou centrální vlády, u pláží a v blízkosti humanitárního centra.

Situace dramaticky vygradovala 27. srpna, kdy dav místních zaútočil na tábořiště na pláži Trampolín, kde zapaloval improvizované příbytky a blokoval příjezd kamionů Červeného kříže. Na místě došlo i k verbálním a fyzickým napadením štábů španělských televizních stanic RTVE a La Sexta.

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Španělsko obviňuje Putina i Muska

Španělský premiér Pedro Sánchez ve svém prvním rozhovoru po návratu z letní dovolené obvinil v pondělí z eskalace krize Rusko a Izrael. Ruské a izraelské dezinformační sítě podle něj záměrně šířily zprávy, které vyvolaly masivní příval migrantů do Ceuty. Sánchez dodal, že kampaň podporovala také „mezinárodní krajně pravicová síť“, která využívá migrace k rozbíjení evropské jednoty.

Již dříve ministr zahraničí José Manuel Albares obvinil krajně pravicové blogery, Elona Muska a dezinformační kanály napojené na Moskvu. Zároveň kategoricky odmítl jakoukoliv vinu na straně Maroka.

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Prezident Ceuty Juan Jesús Vivas naopak postup Madridu ostře odsoudil. „Ceuta nezažila migrační krizi. Ceuta utrpěla invazi a byla narušena její územní celistvost – jak Ceuty, tak celého Španělska,“ prohlásil. Reakci vládního kabinetu označil za „katastrofální, nevysvětlitelnou a nepřijatelnou“.

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Spor o varování tajných služeb

Podle deníku El País španělské tajné služby varují před další cílenou destabilizací Ceuty ze strany Maroka. Premiér Sánchez dříve tvrdil, že neměl o chystané migrační vlně ze strany tajných služeb žádné informace. Ale ministryně obrany Margarita Roblesová minulý týden v parlamentu přiznala, že agenti tajné služby CNI před masivním překročením hranic varovali již 29. července – tedy den předem.

Její prohlášení vyvolalo ve vládě napětí. Ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska i vládní delegace v Ceutě popřeli, že by od CNI jakoukoliv písemnou zprávu či konkrétní varování obdrželi.

Možná vám uniklo: Bitky, mešita i znásilnění. Policie stěhuje tisíce migrantů z pláže v Ceutě

Bitky, mešita i znásilnění. Policie stěhuje tisíce migrantů z pláže v Ceutě | Video: X/RTVCE
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