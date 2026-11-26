Nejméně 31 lidí zemřelo a dalších 21 utrpělo zranění při nehodě vozidla převážejícího ropné produkty na káhirském městském okruhu v Egyptě. Vozidlo se převrátilo a následně začalo hořet. Oznámilo to dnes egyptské ministerstvo zdravotnictví, informovala agentura Reuters.
Požár vypukl nad tunelem v káhirské čtvrti Varak v guvernorátu Gíza. Podle předběžných odhadů při něm shořelo 27 vozidel včetně osobních aut a motocyklů. Úřady uvedly, že počty obětí i rozsah škod nadále zjišťují. Nařídily také odebrání vzorků DNA od obětí, jejichž totožnost se dosud nepodařilo určit.
Do záchranných prací se zapojilo 39 sanitek. Na záběrech z místa neštěstí byly vidět husté sloupce kouře, ohořelé automobily, minibusy a motocykly i trosky rozeseté po silnici. Svědek neštěstí agentuře Reuters popsal, že některá vozidla shořela i s lidmi uvnitř, kteří podle něj nestihli uniknout.
Dopravní nehody jsou v Egyptě poměrně časté. Mezi jejich hlavní příčiny patří nepřiměřená rychlost, nedostatečné vymáhání dodržování dopravních předpisů a špatný stav silnic.
Egypt v posledních letech rozsáhle investuje do výstavby a modernizace silniční infrastruktury. V rámci širšího programu vznikají nové dálnice a mosty, jejichž cílem je zmírnit dopravní zácpy a reagovat na rychlý růst počtu obyvatel a rozšiřování měst. Přetrvávají však obavy o bezpečnost silničního provozu.