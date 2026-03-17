Peklo nad Bagdádem: Roj dronů útočil na americkou ambasádu, obrana spustila ohnivou smršť

Nejméně pět dronů a raket zasáhlo v úterý nad ránem oblast amerického velvyslanectví v Bagdádu. Podle iráckých bezpečnostních zdrojů šlo o dosud nejintenzivnější útok této vlny. Noční oblohu nad městem rozřízly exploze i proudy stopovacích střel obranného systému.
Bagdád se krátce před úsvitem probudil do zvuků války. Svědci popsali silnou explozi, která otřásla částí irácké metropole, zatímco nad přísně střeženou Zelenou zónou se rozběhla intenzivní obrana.
Cílem útoku se stalo americké velvyslanectví, které čelilo koordinovanému náporu dronů a raket. Irácké bezpečnostní zdroje hovoří o nejméně pěti bezpilotních prostředcích, což z tohoto incidentu činí dosud nejtvrdší úder v aktuální sérii útoků.
Klíčovou roli v obraně sehrál obranný systém C-RAM. Ten při aktivaci proměňuje noční oblohu v pulzující světelnou show, ve skutečnosti však jde o vysoce účinný štít. Jeho 20mm Gatlingův kanón dokáže vypálit až 4500 ran za minutu a pomocí radarů a senzorů automaticky vyhledává a ničí přilétající cíle.
Právě tato „železná palba“ byla podle svědků viditelná i slyšitelná široko daleko. Stopovací střely kreslily na obloze jasné oblouky, zatímco systém reagoval na každou hrozbu v reálném čase.
Útok znovu ukazuje, jak křehká je bezpečnostní situace v Iráku. Americké cíle v zemi čelí opakovaným útokům, jejichž intenzita v posledních týdnech roste. Úterní incident přitom naznačuje, že útočníci jsou schopni koordinovanějších a agresivnějších operací než dříve.
Zda šlo o varování, nebo předzvěst další eskalace, zatím není jasné. Jisté je jediné: Bagdád zažil další noc, kdy se nebe proměnilo v bitevní pole.