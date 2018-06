Pekař z USA odmítl gayům upéct svatební dort. Kvůli víře na to měl právo, rozhodl Nejvyšší soud

Washington - Pekař z amerického Colorada v roce 2012 odmítl připravit svatební dort pro homosexuální pár. V pondělí, o šest let později, jeho rozhodnutí posvětil Nejvyšší soud USA.

Vrcholná soudní instance rozhodla, že pekař Jack Phillips na to měl právo a neporušil zákon, který zakazuje diskriminaci občanů na základě sexuální orientace.

Celý případ přitom začal jako drobný konflikt. Dva gayové si v Phillipsově pekařství Masterpiece Cakeshop v coloradském Lakewoodu chtěli objednat pro svou svatbu dort. Případ postupně zaujal celou Ameriku.

V principu se totiž dostaly do sporu dvě základní americké svobody. Už zmíněný občanský princip, že v USA by neměl být nikdo diskriminován kvůli tomu, že je gay, lesbička nebo třeba transsexuál.

Ale proti tomu je zde svoboda náboženského vyznání, tedy včetně respektu k omezením, která z toho mohou vyplývat. A právě proto, že se to příčí jeho víře, pekař Jack Phillips odmítl dort upéct.

Homosexuální pár to považoval za porušení svých práv a podal na pekaře žalobu u coloradské komise pro občanská práva. Ta jim dala za pravdu, pekař se ale obrátil na soudy a celá kauza dospěla přes nižší instance až před Nejvyšší soud ve Washingtonu.

"Phillips měl nárok na neutrální rozhodnutí, které by plně a spravedlivě zohlednilo jeho náboženské výhrady," uvedl Nejvyšší soud, že coloradská komise posoudila kauzu špatně, když v poměru 7:2 rozhodl v pekařův prospěch.

Zároveň ale soud zdůraznil, že jeho výnos se vztahuje právě jen na tento konkrétní případ a že rozhodnutí není obecně závazné pro případné obdobné kauzy.

Phillips se díky soudní při stal patrně nejznámějším pekařem v Americe. "Klidně pro gaye upeču koláče, dort k narozeninám, na co si vzpomenete… Ale ne k této události," prohlašoval dříve na videu na webové stránce svého rodinného pekařství a cukrárny.

V roce 2012 do jeho podniku přišli dva mladí muži, David Mullins a Charlie Craig, kteří přijeli ze státu Massachusetts do Colorada oslavit svůj sňatek. K němu chtěli i svatební dort.

Jack Phillips jim ale nevyhověl. Soud rozhodoval, na čí straně je pravda: na straně praktikujícího křesťana, pekaře Jacka, jemuž jeho přesvědčení nedovolilo gayům vyhovět?

Nebo na straně homosexuálního páru, který se tím cítí být protiústavně poškozen na svých občanských právech?

Nejvyšší soud se případu ujal přesně dva roky poté, co tato instance - v červnu 2015 - uzákonila legálnost sňatků homosexuálů v USA.

Média tehdy psala o definitivním konci americké "kulturní bitvy", ve které proti sobě stáli odpůrci a zastánci svateb gayů. Jak je ale vidět, neskončila tak docela.

"Neudělám dort k něčemu, co je v rozporu s učením bible. Tohle pravidlo nezahrnuje jen svatby homosexuálů. Třeba i Halloween, témata proti rodinám, ateismus nebo i antiamerická témata," vysvětloval Jack Phillips, co všechno je pro něj tabu.

Nutit ho, aby jednal proti svému přesvědčení, podle něj i Nejvyššího soudu porušilo jeho ústavní právo na svobodu projevu, zakotvené v prvním dodatku americké ústavy.

S tím však nesouhlasila Americká organizace na ochranu občanských svobod (ACLU), která v případu zastupovala homosexuální pár Mullinse a Craiga.

"Všichni si ceníme náboženské svobody, jak ji chrání americká ústava. To ale nikomu nedává právo někoho jiného diskriminovat," vysvětluje médiím ředitelka ACLU Kasey Suffrediniová.

Případ pekaře Phillipse není v posledních letech v rámci USA ojedinělý. Obsloužit homosexuální páry odmítli v různých státech i někteří další cukráři, květináři nebo také fotografové.

Je to ale poprvé, kdy kauza dospěla až k Nejvyššímu soudu, jehož verdikt je právně závazný pro celé Spojené státy.