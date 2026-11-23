Český ministr zahraničí Petr Macinka v pondělí předal cenu Gratias Agit, udělovanou šéfem české diplomacie za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, Tomu Doležalovi, který se dlouhodobě věnuje připomínání odkazu československých letců sloužících za druhé světové války v britském Královském letectvu (RAF).
Poté v Londýně uctil památku účastníků letecké bitvy o Británii z roku 1940, mezi nimiž byly i desítky československých pilotů.
Macinka v pondělí položil věnec u památníku bitvy o Británii, který byl odhalen v roce 2005 na nábřeží Temže nedaleko britského parlamentu. Tvoří ho několik reliéfů, které zobrazují zejména piloty, a seznamy jmen téměř 3000 pilotů, včetně 88 československých, kteří se bitvy v létě a na podzim roku 1940 účastnili a pomohli tak zabránit nacistickému Německu provést chystanou pozemní invazi do Británie.
Tom Doležal v roce 2010 v Británii spoluzaložil organizaci FCAFA, která uchovává odkaz československých žen a mužů, kteří za druhé světové války sloužili v Královském letectvu (RAF).
Její informace slouží nejen rodinám veteránů, ale také historikům, muzeím, autorům, akademickým institucím i médiím. Doležal, který je potomkem jednoho z československých letců Oldřicha Doležala, se také podílel na vzniku několika památníků československým letcům v Česku i v Británii.
Ocenění Gratias Agit uděluje české ministerstvo zahraničí od roku 1997. Dostávají ho lidé bez ohledu na národnost, kteří se dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem zasloužili o šíření dobrého jména ČR ve světě. Dosud cenu obdrželo na 400 lidí a organizací působících v nejrůznějších oblastech.
Letos ji získalo 12 osobností a švýcarská Galerie Krause.
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