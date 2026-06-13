Pečlivě budovaný obraz známého miliardáře se hroutí. Drtí ho mrtvý delikvent

Poslední část takzvaných Epsteinových dokumentů byla zveřejněna začátkem roku. Ukazují mimo jiné i na blízký vztah mezi Jeffreym Epsteinem a Billem Gatesem. Miliardář naopak tvrdí, že byl vydírán. Naposledy to zopakoval před americkým Kongresem. Vře to ale i uvnitř jeho nadace.
„Epstein se snažil využít informace o mých nevěrách, kromě mnoha lží, které k nim přidal, aby na mě tlačil s cílem obnovit naši spolupráci. Tyto aféry neměly nic společného s mými vztahy s Epsteinem, ale byly bolestivé pro mou rodinu,“ tvrdil ve středu před vyšetřovací komisí amerického Kongresu miliardář a spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates.
Komise v současnosti vyšetřuje možné pochybení federálních orgánů ve vyšetřování finančníka a sexuálního delikventa Epsteina a jeho spolupracovnice Ghislaine Maxwellové.
Dokumenty zveřejněné ministerstvem spravedlnosti v letošním roce naznačují, že Gates se s Epsteinem po jeho propuštění z vězení v roce 2008 opakovaně stýkal a diskutoval s ním o rozšíření svých filantropických aktivit.
Epstein si tehdy odpykal trest za sexuální zneužívání. Ministerstvo také v rámci Epsteinových dokumentů zveřejnilo fotografie, na nichž je Gates zachycen se ženami, jejichž tváře byly začerněny. Miliardář nyní tvrdí, že nikdy nebyl svědkem žádného trestného jednání ze strany finančníka.
Z takzvaných Epstein files dále vyplývá, že se Gates s Epsteinem setkal několikrát, a to i přes obavy jeho tehdejší manželky, a že dva Gatesovi blízcí poradci si s Epsteinem vyměňovali stovky zpráv celá léta až do roku 2019, kdy Epstein zemřel.
Jak nyní popisuje deník Wall Street Journal, právě spojení s Epsteinem je jedním z důvodů, proč se desítky let pečlivě budovaný obraz Billa Gatese začíná hroutit.
Ona pečlivě budovaná fasáda přitom začínala u maličkostí. Gatesův PR tým například měl figurínu v přesných mírách miliardáře, na které stylisté testovali outfity na jednotlivé dny v týdnu.
„Právě tato pozornost věnovaná detailům, jež je součástí úsilí desítek zaměstnanců, kteří mají na starosti jeho komunikaci i komunikaci jeho impéria, pomohla vyleštit Gatesův obraz jako bystrého miliardáře, jemuž se podařilo vyměnit svou monopolistickou minulost v Microsoftu za příjemný lesk globálního filantropa,“ popisuje deník.
Miliardářův marketingový tým taktéž pečlivě sleduje, jak Gatese vnímá veřejnost. A jak popisuje deník, z interních dokumentů vyplývá, že jeho obliba klesá. Mediální analýza vypracovaná pro Nadaci Billa a Melindy Gatesových zjistila, že od zveřejnění poslední části Epsteinových dokumentů došlo k více než 40procentnímu nárůstu „kritických mediálních zpráv“ o Gatesovi a nadaci.
Právě uvnitř nadace, kterou miliardář před šestadvaceti lety založil, se Gatesův vztah s Epsteinem intenzivně řeší. Instituce například zahájila prověrku svých vazeb s Epsteinem. Sám Gates na setkání se zaměstnanci tvrdil, že ženy z fotografií, které lze dohledat ve zmíněných dokumentech, byly pouze Epsteinovy asistentky.
„Neudělal jsem nic nezákonného. Nic nezákonného jsem neviděl,“ prohlásil tehdy miliardář.
„Nikdy jsem nebyl na jeho ostrově, na jeho ranči ani v jeho domě na Floridě. Nikdy jsem nikomu neublížil,“ tvrdil nyní Gates v americkém Kongresu. „I když se se mnou možná snažil navázat osobní vztah, nikdy jsem o to neměl zájem a nikdy jsem to neopětoval,“ dodal.
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