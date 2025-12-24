Pečená husa a dárky za pár liber. Jak slaví Vánoce král Karel III.

Britský král Karel III. se připravuje na vánoční svátky. Spolu s královskou rodinou bude i letos slavit Vánoce na venkovském sídle Sandringham v hrabství Norfolk. Servírovat se bude bohaté jídlo a nebude chybět ani tradice levných dárků za pár liber. U vánočního stolu budou naopak chybět princ Harry a Meghan.
Příprava na Vánoce začíná pro britskou královskou rodinu už koncem srpna. Král Karel III. spolu s královnou Camillou musí do Vánoc stihnout napsat a poslat velké množství přání.
Těch král Karel III. každoročně rozesílá kolem 750, mimo jiné členům královské rodiny, blízkým přátelům, zahraničním lídrům a neziskovým organizacím, se kterými v průběhu let spolupracoval.
Vánoce bude královská rodina i letos slavit na venkovském sídle Sandringham v hrabství Norfolk. Většina členů rodiny se tam přesune na Štědrý den, kdy je čeká vánoční bohoslužba a slavnostní večeře. Na svátek Narození Páně pak král pronese projev k národu.
„Sandringham je menší než ostatní paláce, takže je tam vždycky trochu těsno, ale vždycky je tam zábava, velmi vánoční atmosféra a skvělé rodinné prostředí,“ říká pro časopis Vanity Fair odbornice na britskou královskou rodinu Ingrid Sewardová.
I letos se bude tradičně servírovat pečená husa a krocan se spoustou bohatých příloh. Jedním z jídel, které na jídelníčku ale rozhodně nebude, je foie gras – kachní paštika z jater vyrobená násilným krmením zvířat.
Právě toto jídlo bylo dříve oblíbeným pokrmem královské rodiny o Vánocích. Podle krále Karla, který aktivně podporuje ochranu zvířat, je ovšem výroba takového pokrmu krutá, a proto ho zakázal ve všech královských rezidencích.
Dárky za deset liber
Kromě bohatého pohoštění nechybí ani dárky. Ty ovšem musí mít hodnotu okolo deseti britských liber (cca 280 Kč). Často se jedná o vtipné maličkosti. Například Meghan Markleová darovala v minulosti královně Alžbětě zpívajícího křečka.
Současný král Karel III. dostal od princezny Anny v době, kdy byl ještě princem, bílé kožené toaletní prkýnko, „aby měl svůj vlastní osobní trůn, na kterém by mohl sedět, zatímco čekal, až se stane králem“, píše server Sky News.
Spekuluje se o tom, že právě tradici levných dárků chce do budoucna zrušit princ William, který by měl převzít královské žezlo po Karlově smrti.
Kdo bude u vánoční tabule chybět?
Na vánoční veselí král pozval většinu blízké rodiny. Na slavnostní večeři tradičně dorazí králův syn, princ William, s manželkou Kate a jejich třemi dětmi. Jeho mladší bratr, princ Harry se ale vánočního veselí v Sandringhamu nezúčastní. Spolu s manželkou Meghan budou trávit svátky v kalifornském Montecitu.
Očekává se také účast prince Edwarda a Sophie, vévody a vévodkyně z Edinburghu, jejich dětí, princezny Anny a její rodiny.
Kdo má přístup na královské akce úplně zapovězený, je králův bratr, princ Andrew. Toho král nedávno zbavil všech titulů v souvislosti s jeho rolí ve skandálu kolem miliardáře Jeffreyho Epsteina.
