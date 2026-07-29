Pavel Zeman se ujal funkce evropského veřejného žalobce za Českou republiku

Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se ve středu ujal funkce evropského veřejného žalobce za Českou republiku při Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Do uvolněné pozice národního člena České republiky v Eurojustu, tedy agentuře EU pro justiční spolupráci v trestních věcech, se vrací Lukáš Starý.
Nejvyšší státní zastupitelství na to upozornilo na síti X.
Zeman byl do funkce evropského veřejného žalobce za ČR jmenován letos v únoru, o pozici se ucházel spolu s pověřenými evropskými žalobkyněmi Petrou Vítkovou a Danielou Bártíkovou. EPPO vyšetřuje případy zneužívání peněz Evropské unie.
Třiapadesátiletý Zeman se loni v březnu ujal v Haagu funkce českého národního člena v Eurojustu, tedy agentuře EU pro justiční spolupráci v trestních věcech. Jmenovaný byl na pětileté období. V Eurojustu už předtím působil jako první český národní člen po vstupu Česka do EU, než se stal v roce 2011 nejvyšším státním zástupcem.
Do funkce v Eurojustu se vrací Zemanův předchůdce Lukáš Starý, který na této pozici působil od roku 2011. Eurojust usnadňuje zemím EU spolupráci při postihování organizované přeshraniční trestné činnosti. O přidělení k agentuře rozhoduje ministr na návrh nejvyššího státního zástupce.
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