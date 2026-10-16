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Zahraničí

Pavel příští týden míří do Berlína, čeká ho jednání s kancléřem Merzem o bezpečnosti

ČTK
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Německý kancléř Friedrich Merz se ve středu 21. října v Berlíně sejde s českým prezidentem Petrem Pavlem. V pátek to oznámil tiskový úřad spolkové vlády s tím, že schůzka v kancléřství bude pracovní a že tématem budou mimo jiné zahraniční a bezpečnostně politické otázky.

Nynější cestu český prezident spojil s konferencí Berlin Global Dialogue, kterou český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký označil za jednu z nejprestižnějších německých konferencí zabývajících se geopolitikou.
Nynější cestu český prezident spojil s konferencí Berlin Global Dialogue, kterou český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký označil za jednu z nejprestižnějších německých konferencí zabývajících se geopolitikou.Foto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus
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Pavel se příští týden v Berlíně zúčastní také konference Berlin Global Dialogue, která se zaměřuje na vztah mezi politikou, ekonomikou a geopolitikou.

Schůzku Pavla s Merzem následně na webu potvrdil i odbor komunikace české prezidentské kanceláře. Prezident podle něj Německo navštíví ve dnech 21. a 22. října. „V Berlíně bude jednat se spolkovým kancléřem Friedrichem Merzem a zúčastní se kulatého stolu pořádaného Německou společností pro zahraniční politiku (DGAP),“ uvedl Hrad.

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Pavel navštívil Berlín například loni v červenci, kdy se setkal se spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Po jednání český prezident řekl, že se potvrdily nadstandardní vztahy s Německem.

Nynější cestu český prezident spojil s konferencí Berlin Global Dialogue, kterou český velvyslanec v Německu Jiří Čistecký označil za jednu z nejprestižnějších německých konferencí zabývajících se geopolitikou. Pavel na ní podle Hradu vystoupí 22. října v panelové diskusi věnované evropské bezpečnostní realitě.

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Pavel se pravidelně účastní také Mnichovské bezpečnostní konference, která je považována za jedno z vrcholných setkání tohoto typu na světě.

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