Pavel je v Argentině. Přivítal ho prezident Milei, řešili podporu Ukrajině

ČTK

Argentinský prezident Javier Milei přijal dnes odpoledne českého času ve svém sídle Casa Rosada v Buenos Aires českou hlavu státu Petra Pavla. Mezi tématy jejich diskuse by mohla být například podpora Ukrajiny nebo vztahy s Čínou. Po jednání se neočekává společné vyjádření pro média, Pavel ale schůzku později okomentuje pro české novináře.

Argentinský prezident Javier Milei (vpravo) přijal 14. dubna 2026 odpoledne českého času ve svém sídle Casa Rosada v Buenos Aires českou hlavu státu Petra Pavla.Foto: ČTK
Milei se s Pavlem setkal v Praze v červnu 2024, shodli se tehdy mimo jiné právě na podpoře Ukrajiny v boji proti ruské agresi. ČR a Argentinu podle české prezidentské kanceláře spojují podobné postoje k řadě mezinárodních otázek, vedle podpory Ukrajiny také k Izraeli. Argentina podle Hradu také usiluje o hlubší spolupráci se Severoatlantickou aliancí a má blízký vztah se současnou administrativou Spojených států.

Související

Pavel spolu s manželkou Evou do Argentiny přicestoval v pondělí. Český prezident do země zavítal po 15 letech. Na úvod návštěvy se zúčastnil podnikatelského fóra a setkal se s krajany. Po jednání s Mileiem ho dnes čekají další politické schůzky, promluví ale také v Argentinské radě pro mezinárodní vztahy (CARI) a otevře výstavu českého geografa a hydrologa Bohumíra Janského, který se dlouhodobě věnuje výzkumu pramenů Amazonky.

