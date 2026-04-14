Pavel je v Argentině. Přivítal ho prezident Milei, řešili podporu Ukrajině

Argentinský prezident Javier Milei přijal dnes odpoledne českého času ve svém sídle Casa Rosada v Buenos Aires českou hlavu státu Petra Pavla. Mezi tématy jejich diskuse by mohla být například podpora Ukrajiny nebo vztahy s Čínou. Po jednání se neočekává společné vyjádření pro média, Pavel ale schůzku později okomentuje pro české novináře.
Milei se s Pavlem setkal v Praze v červnu 2024, shodli se tehdy mimo jiné právě na podpoře Ukrajiny v boji proti ruské agresi. ČR a Argentinu podle české prezidentské kanceláře spojují podobné postoje k řadě mezinárodních otázek, vedle podpory Ukrajiny také k Izraeli. Argentina podle Hradu také usiluje o hlubší spolupráci se Severoatlantickou aliancí a má blízký vztah se současnou administrativou Spojených států.
Pavel spolu s manželkou Evou do Argentiny přicestoval v pondělí. Český prezident do země zavítal po 15 letech. Na úvod návštěvy se zúčastnil podnikatelského fóra a setkal se s krajany. Po jednání s Mileiem ho dnes čekají další politické schůzky, promluví ale také v Argentinské radě pro mezinárodní vztahy (CARI) a otevře výstavu českého geografa a hydrologa Bohumíra Janského, který se dlouhodobě věnuje výzkumu pramenů Amazonky.
ŽIVĚ Rusové útočili na přístav v Oděské oblasti, zasáhli i civilní loď
Ruské drony v noci na dnešek zaútočily na přístav Izmajil v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny a poškodily loď plující pod panamskou vlajkou. Další dron zasáhl civilní obchodní plavidlo plující pod vlajkou Libérie.
Atmosféra v extralize houstne. Pardubice obvinily Spartu z podněcování urážek jejich šéfa
Hokejové Dynamo Pardubice míní, že pražská Sparta podněcovala své fanoušky k urážkám majitele východočeského klubu Petra Dědka.
V Praze na Žižkově hoří střecha ubytovny, hasiči lidi zachraňují pomocí žebříků
V Praze na Žižkově hoří střecha ubytovny, hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Obyvatele z budovy zachraňují s pomocí žebříků. Novinářům to sdělili hasičští mluvčí Miroslav Řezáč a Vojtěch Rotschedl.
Totální převrat ve financování ČT a rozhlasu, Klempíř ukázal detaily. Opozice chystá obstrukce
Babišova vláda přichází z historickou změnou financování veřejnoprávních médií, opozice varuje před jejich likvidací. Česká televize a Český rozhlas podle ministra kultury Oty Klempíře dostanou od příštího roku místo výnosu z poplatků peníze ze státního rozpočtu, celkem 7,8 miliard korun. Ministr to oznámil na úterní tiskové konferenci.
Muchová na úvod zdolala outsiderku, dál jdou náhradnice Šalková i Kopřiva
Česká tenistka Karolína Muchová na úvod antukové sezony porazila v prvním kole turnaje ve Stuttgartu 6:2 a 6:4 Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska.