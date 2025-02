Prezident Pavel je pro zřízení meziresortního orgánu pro koordinaci umělé inteligence

Český prezident Petr Pavel by byl pro zřízení meziresortního orgánu pro koordinaci umělé inteligence (AI) v České republice, jehož součástí by byla ministerstva školství, obrany, dopravy či průmyslu a obchodu. Řekl to v úterý novinářům v Paříži po summitu o AI.

Pavel vyjádřil přesvědčení o tom, že by se v Česku nyní mělo zanalyzovat to, co všechno může země nabídnout, co jí naopak chybí. "Dát trochu ucelený charakter té přípravě, protože není možné umělou inteligenci pouze konstatovat jako prioritu," podotkl.

"Protože je to věc, která se prolíná téměř do všech oborů činnosti vlády, do všech ministerstev, tak by bylo dobře, aby vznikl nějaký meziresortní orgán pro koordinaci umělé inteligence. Abychom byli schopni pracovat se všemi ministerstvy, která do toho budou přispívat," poznamenal Pavel. Ve zmíněných odvětvích se podle něj AI už uplatňuje nebo tomu tak bude v budoucnu.

Nejen Evropská komise a unie, ale i Česká republika by podle prezidenta měla přijít s konkrétním souborem úkolů, opatření a termínů. "Aby nám, když to řeknu úplně lidsky, neujel vlak v tom soutěžení se Spojenými státy, s Čínou, s Indií a s řadou dalších zemí, které jsou na tom dnes systémově dál, než jsme my," dodal Pavel.