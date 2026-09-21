Pavel bude v New Yorku jednat o české kandidatuře. Uctí také oběti 11. září

Prezident Petr Pavel v pondělí zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraj Valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.
Před odletem také novinářům řekl, že na Valném shromáždění chce podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033.
V pondělním programu má hlava státu také setkání se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim, společně si prohlédnou výstavu s názvem Československé cestovatelské plakáty.
Hlavní bod programu čeká prezidenta v New Yorku ve středu, kdy na Valném shromáždění vystoupí s národním projevem. Na akci ČR zastupuje pravidelně, od nástupu do funkce se ho dosud účastnil každý rok. I tentokrát českou delegaci vede. Poprvé od nástupu do úřadu se letos účastní ministr zahraničí Petr Macinka.
Šéfa české diplomacie v pondělí čeká pracovní snídaně skupiny Přátel západního Balkánu nebo jednání s protějšky zemí Visegrádské skupiny V4 (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a Indie.
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