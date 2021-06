Pastevec pobláznil celou zemi. Lidé kopou na poli a myslí si, že našli diamanty

Přes tisíc lidí z celé země se sjelo do vesnice KwaHlathi v jihoafrické provincii KwaZulu-Natal, aby hledali něco, co považují za diamanty. Připojili se k místním vesničanům, kteří kopou už několik dní. Vše odstartoval nález pastevce, který vykopal první kámen.

"Znamená to, že se nám změní život, protože nikdo neměl pořádnou práci, dělám jen příležitostné práce," řekl jeden z kopáčů Mendo Sabelo, sedmadvacetiletý otec dvou dětí. Ministerstvo těžby vyslalo na místo tým složený z geologů a důlních odborníků, aby odebral vzorky a provedl analýzu.

Lidi, kteří hledají štěstí, současná absence analýzy neodradila. Na poli, kde došlo k nálezům, byla hlava na hlavě. Někteří už začali kameny prodávat, přičemž vyvolávací cena se pohybuje od 100 randů do 300 randů. To je v přepočtu zhruba od 150 do 450 korun.

Jihoafrická ekonomika dlouhodobě trpí extrémně vysokou mírou nezaměstnanosti, která uvěznila miliony lidí v chudobě a přispěla k výrazné sociální nerovnosti. Ta přetrvává od konce apartheidu v roce 1994, téměř tři desetiletí.