Pasažér ohromil letecký svět. Na přistání ho navedl instruktor s vytištěným papírem

Evropské kamiony a vlaky by v nejbližších týdnech mohly převzít značnou část přepravy obilí a dalších zemědělských produktů z Ukrajiny, jejichž obvyklou cestu po moři blokuje Rusko. Evropská komise (EK) dnes představila soubor doporučení, která mají urychlit složitou pozemní přepravu pro miliony tun ukrajinské pšenice, kukuřice a dalších potravin.

Přepravci by se podle plánu měli produktům z Ukrajiny věnovat přednostně, státy zase maximálně zrychlit procedury na hranicích. Komise chce také v delším horizontu investovat unijní peníze do lepšího dopravního propojení EU se zemí za její východní hranicí.

Nejen evropské, ale zejména africké či blízkovýchodní země spoléhají na dodávky z Ukrajiny, která před válkou vyvážela po moři 4,5 milionu tun zemědělské produkce měsíčně. Zajišťovala 12 procent světového exportu pšenice, 15 procent kukuřice a 50 procent slunečnicového oleje.

Ruská blokáda černomořských přístavů však tuto cestu vyřadila, kvůli čemuž hrozí akutní nedostatek potravin zejména v některých afrických státech. EU se nyní chce pokusit převézt po souši co největší část z 20 milionů tun obilovin, které musejí opustit Ukrajinu do konce července před další sklizní.

"Je to obrovský úkol, takže je nezbytné koordinovat a optimalizovat logistické řetězce, zavést nové trasy a tak, jak je to jen možné, se vyhnout vzniku překážek," prohlásila dnes eurokomisařka pro dopravu Adina Valeanová. Připomněla, že Rumunsko už začalo přepravovat ukrajinské obilí loděmi z přístavu Konstanca, vodní cestou se však stihne převézt jen malá část produkce.

Brusel proto vyzval úřady členských zemí i přepravce, aby vyhradili pro dopravu ukrajinského obilí nové časové sloty na železnici a poskytli další vlaky a kamiony. Do terminálů na hranicích by měly zamířit mobilní nakladače obilí, aby urychlily překládku - ukrajinská železnice má jiný rozchod kolejí než ta unijní. Rychlejší by měly být i celní procedury, neboť v současnosti je podle Valeanové průměrný čas nutný k převozu potravinářského nákladu z Ukrajiny přes hranici EU 16 dní. Komise chce také v koordinaci s členskými státy zajistit větší kapacitu pro přechodné skladování ukrajinského exportu na území sedmadvacítky.