Pás obnažených kamenů. Lago di Garda sužuje nedostatek vody, teplá je jako v Karibiku

Na začátek nadcházejícího nového školního roku se ve školách nechystají žádná protiepidemická opatření proti covidu-19. Jejich případné zavedení později bude záležet na dalším vývoji epidemie. V pátek to oznámil ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Nevyloučil zpřísnění v případě výrazného zhoršení situace, například zavírání škol by podle něj ale ministerstvo školství nepodporovalo. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že v současné situaci nejsou opatření nutná, vývoj chce sledovat.

"Nepředpokládá se, že bychom plošně testovali, že bychom školy zavírali, ale samozřejmě může nastat situace, že na přechodnou dobu nebude žádné zbytí," uvedl Balaš. Současný vývoj epidemie podle něj nenasvědčuje tomu, že by kvůli epidemii měly nastat vážné problémy. Ministerstvo podle něj bude situaci sledovat a radikálněji by se řešila jen v případě, že by například vážně onemocnělo větší množství učitelů. "Věřím, že to zvládneme. Budu muset vycházet z toho, co nám řekne ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice," dodal.