Lukašenkova vláda pouští migranty do EU, Litva staví další plot

Předsedové zahraničních výborů parlamentů 11 zemí, včetně České republiky, ve společném prohlášení kritizují režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka za podle nich státem organizované pašování migrantů do Litvy.

Prohlášení dnes zveřejnil na twitteru mimo jiné předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer, který ho podepsal stejně jako šéf sněmovního zahraničního výboru Ondřej Veselý.

"Připojil jsem se k apelu předsedů zahraničních výborů parlamentů. Žádáme společný postup v reakci na pašování migrantů k hranicím Litvy, které organizuje nelegální Lukašenkův režim," napsal Fischer dnes na twitteru. Podle něj předsedové výborů parlamentů požadují zejména zákaz "letů, které se využívají k pašování migrantů", dále uvalení sankcí na organizátory těchto činů, posílení ochrany státních hranic a společný postup Evropské komise a NATO vůči státním aktérům, které se na pašování podílejí.

Prohlášení dále podepsali šéfové zahraničních výborů parlamentů Estonska, Francie, Německa, Polska, Irska, Lotyšska, Litvy, Ukrajiny, Británie a Spojených států. Bělorusko-litevská hranice je současně vnější hranicí Evropské unie.

Právě dnes Litva začala podle agentury Reuters stavět na hranicích s Běloruskem bariéru s ostnatým drátem, aby zabránila nelegální migraci. Vilnius obviňuje Lukašenkův režim, že migrantům umožňuje přecházet přes 680 kilometrů dlouhou hranici. Na části hranice (asi 80 kilometrů) už byl plot postaven v předchozích letech, asi 260 km je monitorováno elektronicky, napsala dnes agentura Reuters.

Přes litevskou hranici v posledních týdnech přechází z Běloruska větší počty migrantů ze zemí Blízkého východu. Jen během prvního červencového týdne ji tímto směrem překročilo téměř 800 migrantů, zatímco za prvních šest měsíců letošního roku to udělalo na 640 běženců.

Lukašenkova vláda přestala bránit přechodům své hranice do Litvy v reakci na sankce, které vůči ní EU zavedla v reakci na květnové Minskem vynucené přistání letadla společnosti Ryanair, který mířil z Atén do Vilniusu a v němž cestoval běloruský opoziční novinář Raman Pratasevič. Toho pak běloruské bezpečnostní složky zatkly.

Litva oznámila záměr postavit na hranicích zeď tento týden poté, co Lukašenko řekl, že jeho režim bude hlídat hranici jen tak, jak to bude pro něj výhodné. "Jestli si někdo myslí, že zavřeme hranice s Polskem, Litvou, Lotyšskem a Ukrajinou a staneme se útočištěm těch, co utíkají z Afghánistánu, Íránu, Iráku, Libye, Sýrie, Tuniska a dalších zemí níže z Afriky, tak se přinejmenším plete," prohlásil podle agentury Reuters v úterý Lukašenko.

