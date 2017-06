Parlamentní volby ve Francii by jednoznačně vyhrálo Macronovo hnutí, tvrdí průzkum

před 37 minutami

Centristické hnutí Republika v pohybu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona by nyní v prvním kole parlamentních voleb získalo 31 procent hlasů. Na druhé příčce by skončili konzervativní Republikáni s podporou 22 procent hlasujících. Vyplývá to ze společného průzkumu ústavů Cevipof a Ipsos, který v pátek zveřejnil deník Le Monde. Krajně pravicová Národní fronta se nyní těší podpoře 18 procent voličů, zatímco krajně levicovému hnutí Nepodrobená Francie průzkum připisuje 11,5 procenta. Socialistickou stranu, která byla ještě nedávno rozhodující politickou silou ve Francii, by nyní volilo pouhých 8,5 procenta dotázaných. První kolo parlamentních voleb se uskuteční 11. června.

