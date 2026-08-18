Pařížská prokuratura prověřuje podezření z ruského vměšování proti politikům

Pařížská prokuratura se z vlastní iniciativy začala zabývat podezřením z ruského vměšování namířeného proti prezidentským kandidátům Édouardu Philippovi a Gabrielu Attalovi, jakož i proti Raphaëlu Glucksmannovi, pravděpodobnému kandidátovi na prezidenta. V úterý to napsala agentura AFP.
Všichni jsou podle svých spolupracovníků terčem kritiky kvůli svému proukrajinskému postoji od ruské invaze zahájené v roce 2022.
Philippe byl pomlouván kvůli svému zdravotnímu stavu a Glucksmann kvůli své partnerce, novinářce Lée Salaméové, obviněné z uplácení médií za účelem podpory kandidatury jejího muže. Attal byl pak mimo jiné vylíčen jako člověk, který by mohl trpět Parkinsonovou chorobou.
Za dezinformačními kampaněmi může podle dřívějších zpráv AFP stát propagandistická síť Storm-1516, která je spojována s ruskou rozvědkou. I když tyto operace zůstaly podle zdroje z bezpečnostních kruhů téměř bez povšimnutí, jedná se o první akce, které od začátku volební kampaně přímo cílily na uchazeče o prezidentský úřad.
„Oddělení pro ochranu základních svobod zahájilo z vlastního podnětu vyšetřování ve věci zmíněných tří osob ještě předtím, než státní prokuratura dostala trestní oznámení. Prokuratura tato oznámení a oznámené skutečnosti v současné době prošetřuje,“ uvedl v úterý tento úřad.
Bývalý předseda francouzské vlády Attal podal 7. srpna trestní oznámení kvůli „zahraničnímu vměšování“ ze strany „ruských sítí“. Jeho právníci totiž na sociálních sítích viděli deepfaková videa, falešné videoreportáže či falešné titulní stránky novin. Glucksmann podal trestní oznámení 12. srpna s tím, že nelze dovolit, aby „Rusko prezidenta Vladimira Putina manipulovalo s prezidentskými volbami v příštím roce“.
První kolo prezidentských voleb se ve Francii uskuteční příští rok 18. dubna a případné druhé kolo 2. května.
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