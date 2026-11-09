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Zahraničí

Paříž viní íránské gardy z kyberútoků na chladicí zařízení v obchodech

ČTK
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Francouzská prokuratura zahájila vyšetřování íránské kybernetické jednotky, kterou Paříž viní z říjnových útoků na chladicí zařízení v supermarketech. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v pondělí prohlásil, že za útoky stojí íránské revoluční gardy a že Írán za ně ponese následky. Francie chce prosadit sankce na evropské úrovni, informovala agentura AFP.

FILE PHOTO: Several supermarkets hit by cyberattack targeting refrigeration systems in France
Krabice se zkaženým zbožím před supermarketem Intermarché v Paříži den poté, co kybernetický útok zacílil na chladicí systémy francouzských supermarketových řetězců a způsobil ztráty na potravinách a požáry v několika prodejnách.Foto: REUTERS – Lucien Libert
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Vyšetřování se týká velitele skupiny, jeho dvou zástupců a dalších případných osob, které se podaří identifikovat, oznámila pařížská prokurátorka Laure Beccuauová. Skupina je podle ní součástí útočné kybernetické jednotky napojené na elektronické a kybernetické centrum íránských revolučních gard.

Prokuratura požádala o vydání mezinárodních zatykačů na velitele jednotky a jeho dva zástupce. Podle agentury Reuters není jasné, na základě jakých konkrétních poznatků francouzské úřady dospěly k závěru, že za útoky stojí Írán.

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Při útoku z 11. října útočníci na dálku změnili nastavení teploty v chladicích zařízeních stovek provozoven. Některé lednice se kvůli přehřátí vznítily.

Zaměstnanci supermarketů museli vyhodit velké množství zkaženého masa a rozmražených potravin. Celkové škody by podle odhadu jednoho z francouzských majitelů supermarketů mohly dosáhnout desítek milionů eur.

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Na říjnové útoky tento měsíc navázala další vlna, která zasáhla více než sto provozoven v několika evropských zemích. Problémy se týkaly také chladicích zařízení francouzských krevních bank, které musely část krve přemístit do jiných skladovacích prostor.

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Podobný incident se předtím odehrál také ve Spojených státech. V srpnu přestala fungovat chladicí zařízení v nejméně šesti vojenských prodejnách. Americké ministerstvo obrany případ vyšetřuje jako podezření na kybernetický útok a spolupracuje na něm s francouzskými úřady.

Podle zdroje Reuters, který je obeznámen s vyšetřováním, považuje americká armáda za jednoho z možných podezřelých Írán. Pátrání však stále pokračuje. Pentagon uvedl, že o spekulacích týkajících se možného kybernetického incidentu ví, další podrobnosti však z bezpečnostních důvodů neposkytl.

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