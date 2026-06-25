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Zahraničí

Paříž má kvůli vedrům plné nemocnice, zakáže prodej a pití alkoholu

ČTK

Paříž má kvůli současným rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic a sáhne k některým preventivním opatřením, oznámil dnes podle agentury AFP policejní prefekt Patrice Faure. Francouzská metropole podle něho v pátek zakáže konzumaci a prodej alkoholu.

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ilustrační fotoFoto: Shutterstock – Moiseii Production
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Pití alkoholu na veřejnosti bude zakázáno od pátečního poledne, prodej alkoholických nápojů pak od 18:00.

„Cílem je předejít tomu, aby někteří lidé chtěli alkoholickými nápoji zahnat žízeň vyvolanou velkým teplem, což by mělo neblahé následky,“ řekl Faure novinářům.

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Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami a středa se v průměru denních a nočních teplot stala se 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie. Na řadě míst i dnes rtuť teploměrů vystoupila nad 40 stupňů a úlevu meteorologové nepředpovídají ani na pátek.

Francouzská média v úterý informovala, že v důsledku veder zemřely nejméně čtyři desítky lidí. Ve čtvrtek přinesla stanice RTL zprávu o tom, že v zavřeném autě na severním pařížském předměstí Saint-Gratien bylo ve středu nalezeno mrtvé tříleté dítě.

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Faure dodal, že pařížská policie bude hovořit s organizátory kulturních a sportovních akcí, zda by je vzhledem k počasí nebylo vhodnější zrušit.

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