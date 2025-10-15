Zahraničí

"Miluju Hitlera." Republikánskou stranou otřásla její vlastní "turkovská" aféra

před 1 hodinou
Zatímco v Česku v posledních dnech "vybouchly" údajné rasistické, sexistické a homofobní výroky Filipa Turka, ve Spojených státech vyvolal skandál únik zpráv Mladých republikánů. Jejich lídři v nich měli oslavovat Adolfa Hitlera a debatovat o plynových komorách či mučení politických oponentů. "Kdyby se tenhle chat někdy dostal ven, jsme totálně v háji," napsal jeden z nich.
Ilustrační foto | Foto: Ascannio / Alamy / Profimedia

Server Politico získal přístup k 2900 stranám textových zpráv z telegramové skupiny "RESTOREYR WAR ROOM" - platformy, kde komunikovali lídři Mladých republikánů z New Yorku, Kansasu, Arizony a Vermontu.

Skupinu založil Peter Giunta, věrný Trumpův stoupenec a bývalý prezident Mladých republikánů v New Yorku. Jejím cílem bylo za zavřenými dveřmi plánovat ovládnutí celostátní organizace Mladých republikánů.

Hanobení rasy a národa. Policie vyšetřuje, zda "oslavenec" Turek spáchal trestný čin

Filip Turek

V červnu Giunta v chatu přemítal o tom, jak by se vypořádal s politickými rivaly, kteří pro něj nehlasovali při jeho neúspěšném pokusu stát se předsedou Národní federace Mladých republikánů.

"Každý, kdo bude hlasovat proti, půjde do plynové komory," měl napsat Giunta. "A každý, kdo nás sice podpořil, ale pak bude hlasovat proti, půjde taky do plynové komory."

"Vytvořím jedny z nejhorších metod fyziologického mučení, jaké lidstvo kdy poznalo. Chceme jen opravdové věřící," dodal Giunta.

Do konverzace se později zapojil Joe Maligano, dřívější právní zástupce Mladých republikánů v New Yorku. "Můžeme opravit sprchy? Plynové komory se nehodí k Hitlerově estetice," napsal.

"Skvělé. Já miluji Hitlera"

V jiné výměně názorů člen skupiny Giuntovi napsal, že Mladí republikáni z Michiganu slíbili, že "budou hlasovat pro toho nejvíce pravicového kandidáta". "Skvělé. Já miluji Hitlera," odpověděl Giunta.

Dále spustil mimořádně urážlivou sérii označení vůči členům z některých států, které měly tendenci hlasovat pro jeho protivníka: "Minnesota - b*zeranti, "Arkansas - incestní m*dači krav. Nebraska - vzbouří se v náš prospěch; zablokovali jejich závazek a máme většinu jejich delegátů. Maryland - tlustý páchnoucí Žid … Rhode Island - zrádné k*rvy, které vymažu z povrchu země."

Na dotaz jiného člena, zda newyorští členové sledují zápas play-off NBA, měl odpovědět: "Kdybych se chtěl koukat, jak si opice hrají s míčem, tak půjdu do zoo."

Trump mění taktiku. Spojené státy pomáhají Kyjevu „působit Rusům bolest“

Ukrajinské drony zasahují ruské rafinerie - Ikona, poutak
0:59

Když jeden ze členů varoval: "Kdyby se tenhle chat někdy dostal ven, jsme totálně v háji, vážně," asi netušil, jak blízko je pravdě.

Únik zpráv vyvolal rychlou reakci: Giuntu dříve podpořila kongresmanka Elise Stefaniková, která podle svých poradců byla "absolutně zděšena" a vyzvala zúčastněné, aby odstoupili. Giunta se pro Politico omluvil za "neomluvitelné výroky" a přijal plnou odpovědnost, zároveň ale zpochybnil pravost některých záznamů a uvedl, že mohly být zmanipulovány.

Někteří další účastníci se rovněž omluvili nebo upozornili, že části konverzací mohly být vytrženy z kontextu; jiné figury v chatu na výzvy nereagovaly. Politické organizace a místní stranické vedení se od komentářů distancovaly a označily je za nepřijatelné.

 
