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Zahraničí

Paraguayský prezident ohlásil demisi kvůli bankovnímu skandálu

ČTK
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Paraguayský prezident Santiago Peña ve čtvrtek na sociálních sítích oznámil rezignaci jen krátce před tím, než parlament zahájil proces vedoucí k jeho sesazení z funkce. Bývalý ekonom Peña, který nastoupil do úřadu v roce 2023, čelí kritice kvůli svému spojení s bankou, na níž byla uvalena nucená správa. Výtky prezident odmítá, píší agentury.

Paraguay Bank Failure
Lidé protestují proti vládě a bance Ueno, kterou v důsledku krize platební schopnosti převzala paraguayská centrální banka; Asunción, Paraguay, středa 4. listopadu 2026. Foto: CTK – Jorge Saenz
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Prezident čelil kritice v souvislosti se situací v digitální bance Ueno, která má podle médií až 2,9 milionu klientů, což je skoro každý druhý obyvatel země. Centrální banka na ni tento týden uvalila nucenou správu poté, co orgány bankovního dohledu zjistily, že Ueno nenaplňuje minimální regulační požadavky.

Opatření znamená, že byly zmrazeny účty klientů. Mezi ně za Peñovy vlády přibyla také řada veřejných institucí. Prezident byl navíc v minulosti akcionářem vlastníka banky.

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„Rozhodl jsem se podat demisi z funkce prezidenta republiky. Činím tak s ohledem na stabilitu naší země, sociální smír a ochranu demokratických institucí,“ uvedl prezident.

Dnes v dolní komoře parlamentu začal proces, který mohl vyústit v sesazení hlavy státu. O odchod Peñy z prezidentské funkce usilovaly opoziční strany, návrh však podpořili i vládní poslanci. Dolní komora tak krátce po oznámení rezignace schválila zahájení procedury o sesazení, o kterém rozhodne Senát, pokud bude Peña stále ve funkci.

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