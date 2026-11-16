Paraguayský exprezident Sebastiano Peña dnes nastoupil do vazby do vojenské věznice. Stalo se tak jen několik dnů poté, co ho Senát 6. listopadu zbavil prezidentské funkce, uvedly agentury. Exprezident je obviněný v souvislosti s pádem paraguayské banky Ueno.
Peña byl zadržen již krátce po sesazení z úřadu. V posledních dnech podle agentury EFE pobýval v sídle prezidentské stráže, kde však měl podle kritiků privilegované zacházení. Dozorující soudce Osmar Legal tak rozhodl o přesunu exprezidenta do vojenské věznice Viñas Cué.
Peña je obviněný ze zločinného spolčení. Vyšetřovatelé se domnívají, že svým vlivem protežoval banku Ueno, ve které měl až do loňského roku své zájmy. Banka, kde mělo své účty na 2,9 milionu Paraguayců, měla mezi klienty i významné veřejné instituce, například důchodový úřad. Vazba na banku Peñu stála i prezidentskou funkci.
Centrální banka na začátku listopadu uvalila na Ueno nucenou správu a mohla by ji poslat do likvidace. To znamená, že banka přestala vyplácet vklady svých klientů. Část z nich ale dostala peníze z fondu pojištění vkladů.
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