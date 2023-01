"Pár desítek tanků válku nezvrátí." Dodávky Ukrajině mají úskalí, hodnotí analytici

Německo a Spojené státy tento týden po dlouhých jednáních ohlásily, že na Ukrajinu dodají bojové tanky Leopard 2 a M1 Abrams. I přesto, že se jedná o moderní a účinné zbraňové systémy, zůstává podle mnohých analytiků otázkou, zda vůbec mohou Ukrajincům pomoci zvrátit průběh války. Rozsah dodávek, který západní země přislíbily, totiž není podle nich dostatečný.

"Pár desítek tanků nezvrátí výsledek války na Ukrajině. Budou jich potřeba stovky," podotkl americký vojenský analytik Stephen Biddle. | Video: Reuters, Associated Press

Německá spolková vláda ve středu rozhodla, že Ukrajině v nejbližší době poskytne 14 tanků Leopard. Oznámila také, že souhlasí s tím, aby německé tanky dodaly i další spojenecké státy, které je mají ve výzbroji. Učinit tak zatím chtějí mimo jiné Polsko a Norsko. Od Spojených států má zase Ukrajina získat 31 tanků M1 Abrams, uvedl ve středu americký prezident Joe Biden.

V některých ohledech budou podle vojenských expertů dodávky západních tanků pro ukrajinské obránce nepochybně přínosem. "Tyto druhy zbraňových systémů jim dávají útočnou a mechanizovanou sílu, se kterou mohou provádět ofenzivu a pronikat do ruských linií, což může také potenciálně způsobit překvapení a šok," uvedl pro agenturu Associated Press americký veterán a historik Gian Gentile. "A právě to může být pro obránce opravdu klíčovou záležitostí," dodal.

Moderní tanky by také podle něj mohly Ukrajincům pomoci přejít na místech, kde Rusové výrazně postupují, k větší protiofenzivě. U obou typů západních tanků také Gentile vyzdvihuje jejich lepší ochranu posádky, která na rozdíl od sovětských typů tanků má větší šanci přežít, když protivník zasáhne věž.

"V jednom z těchto strojů bych se cítil mnohem lépe. A kdybych byl ruským tankistou, měl bych obavy, kdybych takové tanky spatřil na bojišti," komentoval americký veterán. "Americký tank také dokáže zasáhnout pohyblivý cíl na vzdálenost dvou tisíc metrů i přes nerovný terén. Má možnost nočního vidění nebo laserový dálkoměr," jmenoval bývalý tankista výhody systémů M1 Abrams.

Počty nejsou dostatečné

Na druhé straně ale analytici upozorňují na to, že výrazný obrat ve válce nové zbraňové systémy hned z několika důvodů pravděpodobně nezpůsobí. Jednak poukazují na to, že rozsah schválených dodávek není dostatečný. "Počty, o kterých Američané hovoří, nebudou samy o sobě vojensky významné. Pár desítek tanků nezvrátí výsledek války na Ukrajině. Budou jich potřeba stovky," podotkl pro agenturu Reuters vojenský analytik Stephen Biddle z americké Rady pro zahraniční vztahy.

Útočné akce se podle něj Ukrajincům od podzimu dařily i bez západních tanků a jejich jednotky dokázaly od té doby některá území i tak dobýt. "Získání těchto vozidel sice zlepší jejich schopnost dobývat půdu, ale byl bych trochu opatrný s předpokladem, že s nimi dobudou svět a že bez nich jsou beznadějní. Není to tak rozhodující," podotkl Biddle.

Významné úskalí také někteří experti vidí v tom, že zejména americké tanky se na Ukrajinu podle posledních zpráv Bílého domu dostanou nejdříve za několik měsíců. A to je podle mnohých odborníků příliš pozdě. "Doplnění ukrajinských ozbrojených složek o Abramsy je velmi důležitým krokem, to ano. Jen bych si přál, aby byl tento krok učiněný tak, že by se na Ukrajinu dostaly brzy, a ne za deset měsíců nebo dokonce za dva roky," zdůraznil veterán Gentile.

Dodávky různých typů strojů také mohou Ukrajincům mimo jiné způsobit logistické problémy a jejich situaci i kvůli výcviku nových posádek spíše zkomplikovat, podotkl analytik Biddle. I proto by kvůli tomu bylo z jeho pohledu snazší, pokud by Ukrajina získala jenom jeden typ západních tanků.

"Ukrajinci budou nyní muset vytvořit od nuly logistický řetězec, který musí být dostatečný pro provoz každého konkrétního kusu techniky," vysvětlil americký expert. "A navíc k tomu, abyste udrželi každý tank M1 Abrams v boji nepřetržitě, aniž by mu došel benzin či vydržel bez náhradních dílů v provozu, je velmi složité," dodal.

Nejrozšířenější i nejtěžší tanky

Německé tanky Leopard, hlavně jejich modernější verze Leopard 2, patří k nejkvalitnějším tankům současnosti. Stroj je zdaleka nejrozšířenějším bojovým tankem států NATO, který nemá americký původ. Do výzbroje německé armády byl poprvé nasazen v roce 1979. Všechny modely jsou vybaveny digitálním systémem řízení palby s laserovými dálkoměry, plně stabilizovanou hlavní zbraní a kulometem ráže 7,62 mm a také pokročilým nočním viděním.

Tanky Abrams patří mezi americké bojové tanky třetí generace, které byly koncipovány pro moderní obrněnou pozemní válku a v současnosti patří k nejtěžším tankům ve službě. Do výzbroje americké armády se dostaly v roce 1980. V bojové akci se poprvé ocitly za války v Perském zálivu v roce 1991, kde jich bylo nasazeno přes 1800.

Podle Kremlu se posledními dodávkami tanků Spojené státy a další západní země přímo zapojují do konfliktu na Ukrajině, uvedl ve čtvrtek podle tiskové agentury TASS ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. Podle jeho slov zapojení "kolektivního Západu" do konfliktu narůstá.