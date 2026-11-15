Papež žehnal batolatům ve výšce 3,5 kilometru. I po operaci plic

Papež Lev XIV. v neděli dorazil do bývalé metropole incké civilizace Cusco. Město se nachází v nadmořské výšce 3400 metrů a jedná se zřejmě o nejvýše položené město, které papež dosud navštívil v rámci své cesty po Latinské Americe.
Výjezd do Cusca byl podle agentury AFP zatěžkávací zkouškou pro papežovu fyzickou kondici po říjnové operaci, kdy 71letému pacientovi kvůli nádoru lékaři odebrali část plíce. Papež se dnes setká také se zástupci domorodých národů, uvádí Vatikán.
V Cuscu papež vedl modlitbu před katedrálou za účasti davu lidí. Mezi nimi projel ve speciálně upraveném papamobilu, ze kterého zdravil věřící a žehnal batolatům, která mu podávala ochranku. Poukázal přitom na význam vztahů mezi generacemi. "Každá generace dostává dědictví a má odpovědnost ho předat dále obohacené a obnovené bez obav se vydat novými cestami a používat nové nástroje," uvedl papež.
Lev XIV. je očekáván také ve městě Pucallpa, které se nachází v peruánské Amazonii. Vedle mše tam má v plánu i setkání s misionáři a zástupci amazonských národů.
Do Latinské Ameriky, kde vedle Peru navštívil i Argentinu či Uruguay, papež zamířil 6. listopadu. Do Vatikánu se vrátí v úterý. Nejvíce času, zhruba pět dnů, si vyhradil právě pro Peru, kde působil jako kněz a biskup. Latinskoamerická země mu v minulosti udělila občanství.
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