Papež vyzval k dialogu o míru na Ukrajině a k zastavení dalších válek ve světě

Papež Lev XIV. ve čtvrtek v tradičním poselství Městu a světu (Urbi et orbi) vyzval k modlitbám za ukrajinský lid sužovaný válkou a apeloval na strany konfliktu, aby s podporou mezinárodního společenství našly odvahu k přímému a vzájemně se respektujícímu dialogu. Papež vyzval též k míru v dalších ozbrojených konfliktech ve světě a k solidaritě s migranty či s oběťmi přírodních katastrof.
Lev XIV. ve svém prvním vánočním poselství Urbi et orbi pozdravil srdečně všechny křesťany na celém světě, včetně těch, které nedávno navštívil při první zahraniční cestě v úřadu. Během ní zavítal do Turecka a do Libanonu. „Naslouchal jsem jejich obavám a dobře znám jejich pocit bezmoci vůči mocným,“ řekl papež v živě přenášeném vystoupení ze Svatopetrského náměstí ve Vatikánu.
„Prosme Boha o spravedlnost, mír a stabilitu pro Libanon, Palestinu, Izrael a Sýrii,“ dodal. Palestinské Pásmo Gazy, kde do letošního října vedl dva roky válku Izrael s teroristickým hnutím Hamás, zmínil papež dnes i během dopolední mše v bazilice svatého Petra. Připomněl, že statisíce Palestinců v Pásmu Gazy navzdory křehkému příměří stále žijí ve stanech, vystaveni už několik týdnů chladu, větru a dešti, který zaplavuje jejich provizorní příbytky.
První americký papež, který je hlavou katolické církve od letošního května, vyzval dnes k modlitbám „obzvláště za ukrajinský lid“. „Kéž ustane hřmot zbraní a kéž zúčastněné strany s podporou a nasazením mezinárodního společenství najdou odvahu k upřímnému, přímému a respektujícímu dialogu,“ dodal.
Apeloval také na válčící strany v Thajsku a v Kambodži, aby našly cestu k míru. Rovněž vyzval k usmíření na Haiti, které sužují už řadu let násilnosti gangů a ekonomická a politická krize.
„Prosíme o mír a útěchu pro oběti všech současných válek na světě, zejména pro ty, kteří jsou opomíjeni, a pro ty, kteří trpí kvůli nespravedlnosti, politické nestabilitě, náboženskému pronásledování a terorismu. Zvláštním způsobem vzpomínám na naše bratry a sestry v Súdánu, Jižním Súdánu, Mali, Burkině Faso a Demokratické republice Kongo,“ řekl také papež.
Lev XIV., který před začátkem svého pontifikátu působil dlouhá léta v Peru, se také obrátil k politikům v Latinské Americe. Vyzval ty, kteří v tomto regionu nesou politickou odpovědnost, aby tváří v tvář četným výzvám dali prostor dialogu s cílem společného dobra, spíše než ideologickým a stranickým předsudkům.
Hlava katolické církve též naléhala, aby lidé nebyli lhostejní k těm, kteří trpí. Mezi trpícími zmínil ty, kteří přišli o všechno, jako například obyvatelé Gazy, ty, které sužuje chudoba a hlad, jako třeba jemenský lid, či migranty. Papež apeloval také na solidaritu s těmi, kteří přišli o práci, či s těmi, kteří jsou ve vězení a často žijí v nelidských podmínkách.
Ke konci projevu ve čtvrtek papež všem, kteří ho právě poslouchali, popřál pěkné Vánoce a klid v srdcích a v rodinách, a to italsky, francouzsky, anglicky, německy, španělsky, portugalsky, polsky, arabsky, čínsky a latinsky.
