Papež ve Španělsku zkritizoval světové lídry, setká se s oběťmi sexuálního zneužívání v církvi

Papež Lev XIV. v sobotu dopoledne přicestoval do Madridu, první zastávky na své týdenní státní návštěvě Španělska. Zkritizoval světové lídry za rozdělování společnosti, ocenil úsilí Španělska o mír a vyjádřil se i k obětem sexuálního zneužívání v církvi, napsaly světové agentury.
Papeže na letišti Madrid-Barajas krátce po 10:00 přivítali španělský král Felipe VI., královna Letizia a premiér Pedro Sánchez. Následoval uvítací ceremoniál v madridském královském paláci, kde Lev XIV. v projevu podle agentury Reuters vyzval světové lídry, aby nerozdělovali své voliče zjednodušujícími hesly za účelem získání popularity a aby naslouchali světu, který "z hloubi duše volá po míru".
Poselství míru, jež podle něj někteří považují za naivní či konfrontační, vítají ti, kdo jsou otevření pravdě. V této souvislosti ocenil mírové úsilí Španělska, které se vyslovilo proti americko-izraelské válce vůči Íránu nebo izraelským operacím v Pásmu Gazy. Papež v minulosti také kritizoval válku v Íránu, kvůli čemuž se dostal do sporu se svým krajanem, americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Papežova návštěva zahrnuje i setkání s oběťmi sexuálního zneužívání v církvi, což sám označil za stále otevřenou ránu. "Vaše jasnost a důslednost jsou zásadní v procesu uzdravení a nápravy způsobené újmy: jsou nezbytné pro oběti, věřící, církev i společnost obecně," řekl podle agentury AFP král.
Španělská vláda podepsala s církví na konci března dohodu o odškodnění těchto obětí, a to po letech zdráhání a netransparentnosti ze strany vedení církve, napsala AFP. Španělský ombudsman ve zprávě z roku 2023 odhadl, že od roku 1940 mohlo být katolickými kněžími sexuálně zneužito přes 200.000 nezletilých.
Lva dnes ještě čeká návštěva centra pomoci bezdomovcům a poté modlitební vigilie u stadionu Santiago Bernabéu fotbalového klubu Real Madrid, které by se mělo zúčastnit 400 000 mladých lidí.
V neděli odslouží mši na madridském náměstí Cibeles, kam by měl dorazit až milion věřících, v pondělí coby první papež pronese projev před parlamentem a ve středu požehná nové věži baziliky Sagrada Família (Svatá rodina) v Barceloně. O den později navštíví Kanárské ostrovy u afrického pobřeží, které jsou hlavní vstupní branou běženců do Španělska, a setká se tam s migranty i jim pomáhajícími organizacemi.
Jde o první cestu 70letého Lva do země Evropské unie mimo Itálii a zároveň o první návštěvu papeže ve Španělsku od návštěvy Benedikta XVI. v roce 2011. Úřady nasadily přibližně 15.000 příslušníků policie a civilní gardy, které doplní členové místních policejních sborů na různých etapách cesty.
Mohlo by vás zajímat: Papež Lev XIV. vyzval všechny lidi dobré vůle k odmítnutí války
Budoucnost tenisu je tady. Ruský zázrak má první grandslamový titul
Ruská tenistka Mirra Andrejevová získala na Roland Garros v devatenácti letech premiérový grandslamový titul. V duelu nečekaných finálových debutantek porazila Polku Maju Chwaliňskou 6:3, 6:2 a ukončila její senzační tažení turnajem z kvalifikace. Turnajová osmička porazila na pařížské antuce 114. hráčku světového žebříčku za hodinu a 23 minut.
Úspěchy v Paříži: Kovačková má třetí titul z grandslamu, slaví i Ruska, která bude Češkou
Čtyřicátníci Marcel Granollers a Horacio Zeballos obhájili titul ve čtyřhře na tenisovém Roland Garros. Španělsko-argentinský pár ve finále čtyřhry porazil 6:4, 6:2 finsko-britské duo Harri Heliövaara, Henry Patten. Finále juniorek patřilo Rusce Alise Okťabrjovové, která brzy dostane české občanství. Čtyřhru zase ovládly Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková.
"Žádné okázalé summity." Šéf Pentagonu v Normandii sekýroval Evropany ostošest
Ve francouzské Normandii se konal ceremoniál na připomínku vylodění spojeneckých sil v roce 1944. Zúčastnil se například slovenský premiér Robert Fico nebo americký ministr obrany Pete Hegseth, který i s notnou dávkou ironie varoval před imigrací a vyzval Evropu k větší angažovanosti v oblasti obrany, napsaly agentury Reuters a AFP.
Berlínská nemocnice po dvou týdnech propustila Američana. Léčil se s ebolou
Berlínská nemocnice Charité dnes po více než dvou týdnech léčby propustila Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Muž je podle zařízení v dobrém zdravotním stavu, napsala agentura DPA. V Kongu, kde epidemie propukla, a sousední Ugandě evidují celkem 471 potvrzených případů nákazy ebolou a 84 úmrtí.