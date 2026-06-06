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Zahraničí

Papež ve Španělsku zkritizoval světové lídry, setká se s oběťmi sexuálního zneužívání v církvi

ČTK

Papež Lev XIV. v sobotu dopoledne přicestoval do Madridu, první zastávky na své týdenní státní návštěvě Španělska. Zkritizoval světové lídry za rozdělování společnosti, ocenil úsilí Španělska o mír a vyjádřil se i k obětem sexuálního zneužívání v církvi, napsaly světové agentury.

Pope Leo XIV visits Spain
Papeže přivítali španělský král Felipe VI. (na snímku), královna Letizia a premiér Pedro Sánchez. Foto: REUTERS
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Papeže na letišti Madrid-Barajas krátce po 10:00 přivítali španělský král Felipe VI., královna Letizia a premiér Pedro Sánchez. Následoval uvítací ceremoniál v madridském královském paláci, kde Lev XIV. v projevu podle agentury Reuters vyzval světové lídry, aby nerozdělovali své voliče zjednodušujícími hesly za účelem získání popularity a aby naslouchali světu, který "z hloubi duše volá po míru".

Poselství míru, jež podle něj někteří považují za naivní či konfrontační, vítají ti, kdo jsou otevření pravdě. V této souvislosti ocenil mírové úsilí Španělska, které se vyslovilo proti americko-izraelské válce vůči Íránu nebo izraelským operacím v Pásmu Gazy. Papež v minulosti také kritizoval válku v Íránu, kvůli čemuž se dostal do sporu se svým krajanem, americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Papežova návštěva zahrnuje i setkání s oběťmi sexuálního zneužívání v církvi, což sám označil za stále otevřenou ránu. "Vaše jasnost a důslednost jsou zásadní v procesu uzdravení a nápravy způsobené újmy: jsou nezbytné pro oběti, věřící, církev i společnost obecně," řekl podle agentury AFP král.

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Španělská vláda podepsala s církví na konci března dohodu o odškodnění těchto obětí, a to po letech zdráhání a netransparentnosti ze strany vedení církve, napsala AFP. Španělský ombudsman ve zprávě z roku 2023 odhadl, že od roku 1940 mohlo být katolickými kněžími sexuálně zneužito přes 200.000 nezletilých.

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Lva dnes ještě čeká návštěva centra pomoci bezdomovcům a poté modlitební vigilie u stadionu Santiago Bernabéu fotbalového klubu Real Madrid, které by se mělo zúčastnit 400 000 mladých lidí.

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V neděli odslouží mši na madridském náměstí Cibeles, kam by měl dorazit až milion věřících, v pondělí coby první papež pronese projev před parlamentem a ve středu požehná nové věži baziliky Sagrada Família (Svatá rodina) v Barceloně. O den později navštíví Kanárské ostrovy u afrického pobřeží, které jsou hlavní vstupní branou běženců do Španělska, a setká se tam s migranty i jim pomáhajícími organizacemi.

Jde o první cestu 70letého Lva do země Evropské unie mimo Itálii a zároveň o první návštěvu papeže ve Španělsku od návštěvy Benedikta XVI. v roce 2011. Úřady nasadily přibližně 15.000 příslušníků policie a civilní gardy, které doplní členové místních policejních sborů na různých etapách cesty.

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