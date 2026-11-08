Požehnané maté. Papežova mise po Jižní Americe začala v Uruguayi

Papež Lev XIV. v neděli vyzval Uruguayce, aby stavěli mosty, přes které překlenou rozdíly, posilovali vzájemná pouta a předávali radost z víry. Papež svá slova pronesl k přibližně 40 tisíc věřících ve městě Paysandú, z něhož vede most přes řeku Uruguay do sousední Argentiny, píše agentura Reuters.
"Představit si, jaké výhody most přináší, není těžké: otevřenost, komunikaci, výměnu. Jak důležité je být staviteli mostů! Je to povolání, ke kterému jsme všichni voláni: stavět mosty, posilovat pouta, sjednocovat, komunikovat, předávat radost z víry," cituje Lva server Vatican News.
Mnozí z přítomných drželi vydlabané tykve s místním tradičním nápojem maté, který kovovou slámkou usrkávali, což papež nenechal bez povšimnutí. "Maté nás učí sdílet a být spolu," řekl věřícím Lev, za což podle agentury AFP sklidil jejich jásavý potlesk.
Papež je na 12denní návštěvě Latinské Ameriky. V neděli odcestuje do Argentiny a později také do Peru. Právě na tuto zemi má silné vazby, protože tam v minulosti působil nejdříve jako misionář augustiniánského řádu a později jako biskup.
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