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Zahraničí

Požehnané maté. Papežova mise po Jižní Americe začala v Uruguayi

ČTK
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Papež Lev XIV. v neděli vyzval Uruguayce, aby stavěli mosty, přes které překlenou rozdíly, posilovali vzájemná pouta a předávali radost z víry. Papež svá slova pronesl k přibližně 40 tisíc věřících ve městě Paysandú, z něhož vede most přes řeku Uruguay do sousední Argentiny, píše agentura Reuters.

Pope Leo visits Uruguay
Papež Lev XIV. mává při příjezdu na modlitební vigilii na stadionu Centenario během první papežské návštěvy Uruguaye od roku 1988. Návštěva je součástí jeho dvanáctidenní cesty po Jižní Americe. Montevideo, Uruguay, 7. listopadu 2026.Foto: REUTERS – ANDRES CUENCA
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Pope Leo visits Uruguay
Uruguay Pope
Pope Leo visits Uruguay
Pope Leo visits Uruguay
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"Představit si, jaké výhody most přináší, není těžké: otevřenost, komunikaci, výměnu. Jak důležité je být staviteli mostů! Je to povolání, ke kterému jsme všichni voláni: stavět mosty, posilovat pouta, sjednocovat, komunikovat, předávat radost z víry," cituje Lva server Vatican News.

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Mnozí z přítomných drželi vydlabané tykve s místním tradičním nápojem maté, který kovovou slámkou usrkávali, což papež nenechal bez povšimnutí. "Maté nás učí sdílet a být spolu," řekl věřícím Lev, za což podle agentury AFP sklidil jejich jásavý potlesk.

Papež je na 12denní návštěvě Latinské Ameriky. V neděli odcestuje do Argentiny a později také do Peru. Právě na tuto zemi má silné vazby, protože tam v minulosti působil nejdříve jako misionář augustiniánského řádu a později jako biskup.

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