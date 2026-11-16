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Zahraničí

Papež v Amazonii ostře odsoudil ničení pralesa i vraždy domorodých vůdců

ČTK
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Papež Lev XIV. dnes ostře odsoudil ničení amazonského pralesa a zabíjení vůdců amazonských národů. Papež to řekl při setkání ve městě Pucallpa, které se nachází v peruánské Amazonii.

Pope Leo visits Peru
Papež Lev promluvil v apoštolské nunciatuře během své dvanáctidenní cesty po Jižní Americe, při níž se vrátil do Peru, kde působil jako misionář a později jako biskup v Chiclayu, v Limě.Foto: REUTERS – Pilar Olivares
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Lev XIV. také odsoudil korupci či zločinecké skupiny, které pašují drogy, protože zneužívají chudoby místních lidí. Zároveň vyzval k sociální spravedlnosti, vzdělání i duchovnímu životu.

Papež odmítl nadměrné využívání amazonského pralesa, ze kterého má prospěch jen hrstka lidí. Za otevřené rány označil plošné ničení pralesa i znečišťování zdrojů vody kvůli nelegální těžbě a únikům ropy.

„Nejsou to náhodné nehody, ale trpké ovoce svévolného nadměrného využívání přírodních zdrojů, které ohrožuje samotnou existenci obyvatelstva,“ uvedl.

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„Hlas země a hlas chudých se zvedají společně a odhalují logiku trhu a vykořisťování, které ohrožuje rovnováhu samotného stvoření,“ řekl pontifik. Poukázal přitom i na podmínky, ve kterých žijí místní národy čelící chudobě i aktivitám ničícím jejich prostředí.

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„V posledních letech bylo mnoho domorodých vůdců zavražděno, protože chránili své území. Prolitá krev těchto bratrů volá k Bohu a požaduje po lidech spravedlnost,“ řekl papež. „Integrální ekologie, sociální spravedlnost a duchovní život jdou ruku v ruce,“ řekl Lev XIV.

Nedělní program zahájil v bývalé metropoli incké civilizace Cusco. Město se nachází v nadmořské výšce 3400 metrů a jedná se zřejmě o nejvýše položené město, které papež dosud navštívil v rámci své cesty po Latinské Americe. Výjezd do Cusca byl podle agentury AFP zatěžkávací zkouškou pro papežovu fyzickou kondici po říjnové operaci, kdy 71letému pacientovi kvůli nádoru lékaři odebrali část plíce.

V Cuscu papež vedl modlitbu před katedrálou za účasti davu lidí. Mezi nimi projel ve speciálně upraveném papamobilu, ze kterého zdravil věřící a žehnal batolatům, která mu podávala ochranka. Poukázal přitom na význam vztahů mezi generacemi.

„Každá generace dostává dědictví a má odpovědnost ho předat dále obohacené a obnovené bez obav se vydat novými cestami a používat nové nástroje,“ uvedl papež.

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Do Latinské Ameriky, kde vedle Peru navštívil i Argentinu či Uruguay, papež zamířil 6. listopadu. Do Vatikánu se vrátí v úterý. Nejvíce času, zhruba pět dnů, si vyhradil právě pro Peru, kde působil jako kněz a biskup. Latinskoamerická země mu v minulosti udělila občanství.

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