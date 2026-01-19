Papež přijal prezidenta Pavla, mluvili spolu o řešení konfliktů ve světě

Papež Lev XIV. přijal v pondělí dopoledne k audienci českého prezidenta Petra Pavla.
S hlavou katolické církve bude prezident hovořil například o ruské agresi na Ukrajině či o sexuálním zneužívání v církvi. Následovalo jednání se státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem.
„Papež nás vnímá jako zemi, která se snaží jít tou cestou, kterou se snaží prosazovat i on. To znamená nepodporovat konflikty, naopak přispívat k jejich řešení,“ řekl Pavel novinářům před návštěvou Vatikánu.
„Shodli jsme se s papežem, že zdaleka nebyly využity všechny možnosti k řešení situace kolem Grónska a vztahů USA s Evropou,“ řekl Pavel českým novinářům po audienci u hlavy katolické církve ve Vatikánu. Respekt k pravidlům by měl mít přednost před tlakem, uvedl.
Vedle války na Ukrajině zmínil prezident jako témata jednání konflikty na Blízkém východě či nynější návrat Čecha Jana Darmovzala z Venezuely, k němuž se podle prezidenta Česko snažilo získat papežovu pomoc.
Český prezident přijel do papežova sídla poprvé od loňského zvolení nového pontifika, jehož hodlá pozvat na návštěvu Česka, kam hlava katolické církve nezavítala od cesty Benedikta XVI. v roce 2009.
Prezident chce zmínit i téma sexuálního zneužívání v návaznosti na otevřený dopis obětí z řad české katolické církve, které jej minulý týden požádaly o zastání u papeže. Pavel před cestou řekl, že hlava církve má na věc jasný pohled a vybízí církevní představitele, aby se snažili problém řešit.
Po první soukromé části audience se k prezidentovi u papeže připojila první dáma Eva Pavlová. Po přibližně půlhodinovém setkání se Lvem XIV. čekalo Pavla jednání s kardinálem Parolinem.
Poté zavítal prezidentský pár do koleje Nepomucenum, kde se setká s rektorem Tomášem Koumalem, českými bohoslovci a sestrami boromejkami. Zástupci koleje věnovali prezidentovi legionářskou vlajku. Na závěr návštěvy položí květiny u hrobu svatého Cyrila v Bazilice svatého Klimenta.
Lavina v rakouských Alpách zabila tři Čechy, záchranáři zahájili vyprošťování
Rakouští záchranáři a alpská policie v pondělí ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách potvrdilo české ministerstvo zahraničí.
"Što éto?" Český zadák předvedl v Rusku neskutečnou minelu, skóroval do vlastní brány
Tak to se nevidí. Český hokejista Libor Šulák si dal v ruské KHL neskutečný vlastní gól.
Růst cen nemovistostí bude pokračovat, potraviny ale nezdraží, shodli se experti
Prosincový vývoj výrobních cen naznačuje, že by letos neměly výrazně zdražovat potraviny ani průmyslové zboží. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK.
Springsteen přirovnal imigrační agenty ke gestapu. Věnoval píseň zastřelené Goodové
Americký rocker Bruce Springsteen na koncertě v New Jersey kritizoval zásahy federálních imigračních úřadů napříč Spojenými státy a věnoval píseň památce Renee Goodové, kterou jeden z imigračních agentů zastřelil v Minneapolis.
Nejasná budoucnost Petra Fialy: na Hrad ne, do Senátu možná
Expremiér Petr Fiala má po víkendovém kongresu občanských demokratů konečně čas pořádně si začít promýšlet své další angažmá. Poté, co mu odpadlo množství práce spojené s vedením vlády, se nyní „zbavil“ i povinností předsedy ODS. Nyní intenzivně přemýšlí, jestli letos bude kandidovat do Senátu. Rozhodnout by se měl během krátké doby, protože kandidátky se už začínají tvořit.