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Papež požehnal v Barceloně nejvyšší kostelní věži na světě

V Barceloně byla v chrámu svaté Rodiny (Sagrada Familia) za přítomnosti Papeže Lva XIV. slavnostně otevřena nejvyšší kostelní věž na světě.
Pohled na baziliku Sagrada Familia s věží Ježíše Krista přes den.
Takto vypadal chrám ve středu večer.
Papež Lev XIV. při mši v v chrámu svaté Rodiny (Sagrada Familia).
Papež přiletěl na návštěvu Španělska v sobotu a do Barcelony se z Madridu přesunul v úterý.
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V Barceloně byla v chrámu svaté Rodiny (Sagrada Familia) za přítomnosti Papeže Lva XIV. slavnostně otevřena nejvyšší kostelní věž na světě. |
Foto: CTK
ČTK

Papež Lev XIV. ve středu v Barceloně požehnal a tím i slavnostně otevřel věž Ježíše Krista v chrámu svaté Rodiny (Sagrada Familia), která se stala nejvyšší kostelní stavbou na světě. Stalo se tak po večerní mši v chrámu zaplněném tisícovkami lidí. Ve své homilii papež připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a podporovat války.

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Papež se na věřící obrátil ve španělštině a katalánštině. Zmínil, že Sagrada Familia se stala nejvyšším křesťanským chrámem na světě. V proslovu připomněl svého předchůdce Benedikta XVI., který barcelonský chrám označil při své návštěvě v roce 2010 za „viditelný symbol neviditelného Boha“. „Nemůžeme věřit v Ježíše a podporovat válku. Nemůžeme věřit v Ježíše a zabíjet nevinné,“ uvedl papež v homilii.

Papež věži požehnal po mši, před východní fasádou zrození se svítícím křížem na vrcholku stavby. Věž Ježíše Krista, která byla stavebně dokončená před několika měsíci, je vysoká 172,5 metru, a překonala tak rekord, který držela mnoho staletí katedrála v německém Ulmu.

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Středeční požehnání bylo naplánované na 100. výročí úmrtí architekta Antoniho Gaudího, který podobu chrámu navrhl. Gaudí byl horlivým katolíkem.

Mše v barcelonském chrámu se zúčastnil král Felipe VI. s chotí, velká část španělské vlády včetně premiéra Pedra Sáncheze či katalánský premiér Salvador Illa.

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Do chrámu svaté Rodiny papež přijel automobilem krátce přes 19:00. Podél trasy se shromáždili lidé, které hlava katolické církve zdravila, a během zastavení žehnal kojencům, které mu z davu podávala ochranka.

Po příjezdu a před samotnou mší Lev XIV. navštívil kryptu, kde je pohřben architekt Gaudí. Podle agentury EFE papež od svého středečního příjezdu do Barcelony požehnal desítkám malých dětí.

Dnes papež mimo jiné navštívil věznici Brians 1 nedaleko Barcelony, kde pronesl projev k vězňům. „V našem životě minulost není rozsudkem nad budoucností,“ uvedl papež. Později vrtulníkem odletěl do opatství v Montserratu, které je v Katalánsku významným poutním místem.

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Papež tam věřící vyzval, aby pěstovali lásku „v rodině, mezi přáteli, na pracovištích, na sociálních sítích, v politických debatách a v křesťanských komunitách“. Současně odmítl „kritiku, která ponižuje, odsouzení, které ničí, a agresivitu, která rozděluje“. Některá média ale poukázala na to, že papež nezmínil mnohé sexuální skandály, kterým v minulosti opatství čelilo.

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Ve čtvrtek se papež přesune na Kanárské ostrovy, kde v pátek svou sedmidenní návštěvu Španělska také zakončí.

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Papež Lev XIV. vyzval všechny lidi dobré vůle k odmítnutí války | Video: Reuters
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