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Papež požehná nejvyšší kostelní věži na světě v barcelonském chrámě Sagrada Familia

ČTK

Papež Lev XIV. ve středu večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věží na světě v chrámě svaté Rodiny (Sagrada Familia). Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a bude slavnostně otevřena k 100. výročí úmrtí architekta Antoniho Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl.

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Sagrada Familia v Barceloně.Foto: AP
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Papež Lev XIV. bude od 19:30 sloužit v bazilice mši, přičemž požehná nové věži. Ta se tyčí do výšky 172,5 metru a překonala věž chrámu v německém Ulmu, která rekord držela řadu století.

Výstavba barcelonské baziliky začala v roce 1882, když byl v čele církve Lev XIII., a stále neskončila. Gaudí byl horlivým katolíkem a církev ho v současnosti považuje za ctihodného, což je jeden z úvodních kroků procesu kanonizace.

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Papež přiletěl na návštěvu Španělska v sobotu a do Barcelony se z Madridu přesunul v úterý. Ve svých dosavadních projevech apeloval na přijetí migrantů, kritizoval nadměrné štěpení společnosti a vyzval k ochraně lidského života od početí až do smrti, čímž kritizoval potraty i eutanazii. Eutanazii Španělsko před několika lety zavedlo.

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Ve čtvrtek se papež v rámci své nejdelší cesty po Evropě přesune na Kanárské ostrovy, kde zůstane do pátku, kdy se vrátí do Vatikánu. Hlavním tématem této poslední části cesty má být právě migrace.

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