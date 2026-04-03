Papež na Velký pátek nesl kříž u Kolosea, mluvil se Zelenským a Herzogem

Papež Lev XIV. na Velký pátek absolvoval u Kolosea obvyklou křížovou cestu. Na rozdíl od svých předchůdců nesl hlavní symbol křesťanství po celou cestu, uvedly agentury. Doprovázející texty připomněly utrpení ve světě i odpovědnost lidí vůči svým bližním a před bohem.
Papež dnes jednal také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a izraelskou hlavou státu Jicchakem Herzogem, uvedl Vatikán.
Na Velký pátek si katolíci i další křesťané připomínají příběh odsouzení, utrpení a ukřižování Ježíše. Vedle mše ve svatopetrské bazilice se papež vydal dnes večer u Kolosea na křížovou cestu a po celou dobu nesl kříž. Naposledy tak podle agentury AP učinil papež Jan Pavel II. Ceremonie přitáhla i několik tisíc věřících, kteří se se svíčkami shromáždili před antickou památkou, poslouchali rozjímání a modlili se, ukázaly záběry z místa.
Texty ke 14 zastavením na křížové cestě letos složil františkánský mnich Francesco Patton, který byl takzvaným kustodem, neboli vedoucím františkánů, ve "svaté zemi", tudíž v Izraeli, Palestině, Sýrii a okolních oblastech. Patton v textech zmínil válečná utrpení, odpovědnost mocných, kteří mohou rozhodovat, zda začít válku či ji ukončit, zda přiživovat touhu po mstě či usmíření, modlil se za solidaritu s politickými vězni a zmínil ponížení těch, kteří musí prosit o navrácení těla svých blízkých.
Papež Lev XIV. mluvil s oběma prezidenty o míru. V telefonátu se Zelenským vyjádřil přání, aby se co nejdříve dosáhlo "spravedlivého a trvajícího míru". Herzogovi papež řekl, že je zapotřebí "otevřít všechny možné kanály diplomatického dialogu pro ukončení současného vážného konfliktu" na Blízkém východě. Měl tím zřejmě na mysli konflikt iniciovaný Izraelem a Spojenými státy proti Íránu, který provádí vojenskou odvetu i na okolní země. Dá se očekávat, že papež Lev XIV., který slaví poprvé Velikonoce v čele katolické církve, tato témata zmíní i v nedělním poselství Městu a světu (Urbi et orbi).
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
