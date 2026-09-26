Papež Lev XIV. v Paříži vyzval migranty ke spolužití v důstojnosti a míru

Papež Lev XIV. na setkání s migranty, jímž započal druhý den své návštěvy Francie, vyzval ke spolužití v důstojnosti a míru. S migranty se setkal v pařížském diecézním centru Maison Bakhita, které přistěhovalce podporuje. Píše o tom agentura AFP.
Papež podle AFP zdůraznil význam „setkávání a společného života v důstojnosti a míru“. Dějiny církve a lidstva podle něj nepíšou ti, kdo „zdánlivě vítězí tím, že se prosazují a zabírají prostor, nýbrž ti, kdo 'vytvářejí místo', iniciují mírové procesy, podněcují důvěru a podporují život“.
Centrum Maison Bakhita podle deníku Le Figaro vzniklo v reakci na výzvu přijímat, chránit, podporovat a integrovat cizince, s níž přišel Lvův předchůdce papež František. Papež krátce osobně pohovořil s některými imigranty a následně promluvil k přítomným. Centrum nese jméno súdánské otrokyně, která se později stala řeholnicí a byla svatořečena.
Od svého zvolení v květnu 2025 první papež z USA, občanským jménem Robert Francis Prevost, pravidelně vyzývá k obraně důstojnosti běženců a uprchlíků a neváhá kritizovat migrační politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ještě dopoledne má papež na programu návštěvu Katolického institutu v Paříži. Odpoledne povede mši na náměstí Svornosti, kam podle organizátorů přijde nejméně 600 tisíc lidí. Večer pak hlava římskokatolické církve odletí do poutního města Lurdy a pomodlí se v místní jeskyni, místě údajného mariánského zjevení z roku 1858.
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