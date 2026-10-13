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Papež Lev XIV. úspěšně podstoupil operaci v Římě. Lékaři mu odstranili plicní uzel

ČTK
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Operace papeže Lva XIV. v úterý odpoledne dopadla dobře, uvedl podle agentur DPA a AP v prohlášení Vatikán. Lékaři mu odstranili malý plicní uzel. Zotavovat se bude asi týden. Pro jednasedmdesátiletého papeže šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu.

Pope Leo arrives at Gemelli Hospital ahead of a surgery to remove a lung nodule, in Rome
Papež Lev XIV. přijíždí do nemocnice Gemelli v Římě před operací, při níž mu bude odstraněn plicní uzlík. Itálie, 13. října 2026.Foto: REUTERS – Simone Risoluti
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V římské Gemelliho nemocnici, před níž čekali věřící, papeže přijali dnes. Operace byla podle Vatikánu dokončena "úspěšně, podle časových předpokladů a podle plánu".

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Papež věřící o blížící se operaci informoval v neděli. Lékaři v pondělí uvedli, že by zákrok neměl být komplikovaný.

Pope Leo expected to be hospitalized to undergo surgery
Socha zesnulého papeže Jana Pavla II. před nemocnicí Gemelli v Římě, kde je hospitalizován papež Lev XIV., který podstoupí operaci kvůli odstranění plicního uzlíku. Itálie, 13. října 2026.Foto: REUTERS – Stoyan Nenov

Podle italských médií se na uzel přišlo při nedávné kontrole a operace nebyla déle plánovaná. Tomu nasvědčuje i to, že papežské apartmá v Gemelliho nemocnici je v rekonstrukci. Lev XIV. je hospitalizován v jiném nemocničním křídle pro platící pacienty.

Kvůli operaci a rekonvalescenci zrušil papež audience do 20. října.

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