Papež Lev XIV. úspěšně podstoupil operaci v Římě. Lékaři mu odstranili plicní uzel

Operace papeže Lva XIV. v úterý odpoledne dopadla dobře, uvedl podle agentur DPA a AP v prohlášení Vatikán. Lékaři mu odstranili malý plicní uzel. Zotavovat se bude asi týden. Pro jednasedmdesátiletého papeže šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu.
V římské Gemelliho nemocnici, před níž čekali věřící, papeže přijali dnes. Operace byla podle Vatikánu dokončena "úspěšně, podle časových předpokladů a podle plánu".
Papež věřící o blížící se operaci informoval v neděli. Lékaři v pondělí uvedli, že by zákrok neměl být komplikovaný.
Podle italských médií se na uzel přišlo při nedávné kontrole a operace nebyla déle plánovaná. Tomu nasvědčuje i to, že papežské apartmá v Gemelliho nemocnici je v rekonstrukci. Lev XIV. je hospitalizován v jiném nemocničním křídle pro platící pacienty.
Kvůli operaci a rekonvalescenci zrušil papež audience do 20. října.
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