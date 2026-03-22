Papež Lev XIV. situaci na Blízkém východě sleduje se zděšením. Je to skandál pro celé lidstvo, řekl

ČTK

Papež Lev XIV. v neděli označil umírání a utrpení způsobené válkou na Blízkém východě za skandál pro celou lidskou rodinu a znovu vyzval k okamžitému příměří. Podle agentury Reuters také řekl, že situaci na Blízkém východě i v dalších regionech sužovaných válkou a násilím sleduje se zděšením.

Pope Leo XIV leads the Angelus prayer at Vatican
Papež Lev XIV. během své pravidelné nedělní promluvy při modlitbě Anděl Páně na vatikánském náměstí svatého Petra.Foto: Reuters
„Nemůžeme mlčet tváří v tvář utrpení tolika lidí, bezbranných obětí těchto konfliktů. Co zraňuje je, zraňuje celé lidstvo,“ řekl první americký papež během své pravidelné nedělní promluvy při modlitbě Anděl Páně na vatikánském náměstí svatého Petra.

„Znovu důrazně vyzývám k vytrvalosti v modlitbách, aby boje ustaly a konečně byla vydlážděna cesta k míru,“ řekl Lev XIV. v době, kdy americko-izraelská válka proti Íránu vstoupila do čtvrtého týdne.

USA a Izrael vedou údery proti Íránu, který obviňují mimo jiné ze snahy získat jadernou zbraň, od 28. února. Napadená země se snaží o vojenskou odvetu a podniká raketové a dronové útoky na Izrael a na americké základny a další cíle v arabských státech v oblasti Perského zálivu.

