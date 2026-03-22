Papež Lev XIV. situaci na Blízkém východě sleduje se zděšením. Je to skandál pro celé lidstvo, řekl

Papež Lev XIV. v neděli označil umírání a utrpení způsobené válkou na Blízkém východě za skandál pro celou lidskou rodinu a znovu vyzval k okamžitému příměří. Podle agentury Reuters také řekl, že situaci na Blízkém východě i v dalších regionech sužovaných válkou a násilím sleduje se zděšením.
„Nemůžeme mlčet tváří v tvář utrpení tolika lidí, bezbranných obětí těchto konfliktů. Co zraňuje je, zraňuje celé lidstvo,“ řekl první americký papež během své pravidelné nedělní promluvy při modlitbě Anděl Páně na vatikánském náměstí svatého Petra.
„Znovu důrazně vyzývám k vytrvalosti v modlitbách, aby boje ustaly a konečně byla vydlážděna cesta k míru,“ řekl Lev XIV. v době, kdy americko-izraelská válka proti Íránu vstoupila do čtvrtého týdne.
USA a Izrael vedou údery proti Íránu, který obviňují mimo jiné ze snahy získat jadernou zbraň, od 28. února. Napadená země se snaží o vojenskou odvetu a podniká raketové a dronové útoky na Izrael a na americké základny a další cíle v arabských státech v oblasti Perského zálivu.
Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer 48hodinové ultimátum Íránu na úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, "počínaje tou největší". Trump to oznámil v příspěvku na své sociální síti.
Česká biatlonistka Tereza Voborníková skončila třetí v závěrečném závodě s hromadným startem v Oslu a vybojovala poprvé v kariéře medailové umístění ve Světovém poháru.
Vítězem voleb do sněmovny by i v březnu bylo vládní hnutí ANO, které by podle modelu agentury STEM získalo 34,2 procenta.