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Zahraničí

Papež Lev XIV. podstoupí operaci plicního uzlu, lékaři ho odhalili včas

ČTK
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Papež Lev XIV. v neděli oznámil, že v nejbližších dnech podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu zjištěného při prohlídce, píše AP. Papež uvedl, že plicní uzel je "ohraničený" a byl odhalen v raném stadiu.

Pope Leo says will undergo surgery for small growth on lung
Papež Lev XIV. vede modlitbu Anděl Páně z okna Apoštolského paláce ve Vatikánu 11. října 2026.Foto: REUTERS – Elisabetta Trevisan
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"Lékaři se domnívají, že je vhodné zasáhnout, a tak jsem se na jejich radu rozhodl podstoupit operaci k jeho odstranění," řekl jedenasedmdesátiletý papež během svého poledního požehnání. Dodal, že operaci podstoupí v příštích dnech.

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Plicní uzel je malá, lokalizovaná léze, která může být nezhoubná. Podle The American Thoracic Society, přední americké organizace zaměřené na plicní nemoci, se u méně než pěti procent plicních uzlů prokáže rakovina, ačkoli riziko stoupá s věkem, velikostí nálezu a dalšími faktory.

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