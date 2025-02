Papež je bdělý a vtipkuje, řekla po návštěvě Meloniová. Testy ukazují mírné zlepšení

Papež František je bdělý a nepřišel o smysl pro humor. Po středeční návštěvě papeže v nemocnici to podle agentur řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. Ve středu večer Vatikán uvedl, že celkový stav papeže se výrazně nezměnil, krevní testy ale ukazují mírné zlepšení.

Podle vatikánského zdroje, který mluvil s agenturami ANSA a AFP, František dýchá sám. V úterý lékaři papeži, který je v nemocnici od pátku, diagnostikovali oboustranný zápal plic.

Meloniová po návštěvě řekla, že papež je bdělý a reaguje na podněty. "Vtipkovali jsme jako vždy. Neztratil svůj pověstný smysl pro humor," řekla Meloniová. Později Vatikán uvedl, že návštěva trvala 20 minut.

Františkův úřad večer informoval, že stav papeže je stabilní. "Krevní testy vyhodnocené lékaři ukazuje mírné zlepšení, a to hlavně ukazatelů zánětu," uvedl Vatikán. Ráno jeho tisková služba sdělila, že papež strávil klidnou noc.

"Papežovo srdce se drží velmi dobře," sdělily vatikánské zdroje agentuře ANSA. Podle nich papež dýchá sám. Od doktorů má nařízený naprostý odpočinek, uvedla dále agentura.

Před Gemelliho nemocnicí je už řada svíček s obrázky papeže Františka a také svatého Pia z Pietrelciny, který proslul jako léčitel a jemuž je přisuzováno několik zázraků. Lidé je pokládají k soše papeže Jana Pavla II., nad níž se v úterý objevila duha. Pomodlit se za papežova uzdravení dorazili před nemocnici například i věřící z Bolívie.

Papežův zdravotní stav rozebírají už řadu dní všechna italská média, přináší i fotografie z jeho pontifikátu, který začal v březnu 2013. Během něj byl rodák z Buenos Aires, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio, velmi aktivní a pracovitý, a to i v posledních letech, kdy ho trápily zdravotní problémy. Právě tradičně nabitý program papeže zřejmě oslabil, řekl v pondělí zdroj z jeho okolí agentuře AFP.

Ještě v pátek absolvoval František plánovanou audienci, při níž se setkal se slovenským premiérem Robertem Ficem. Přitom už se několik dní potýkal se zánětech dýchacích cest, kvůli němuž například ve středu ani nepřečetl proslov při generální audienci. V pondělí média spekulovala, že by se papež mohl vrátit z nemocnice během několika dnů. V úterý ale Vatikán zrušil papežův program na celý víkend a nyní se již o možném termínu jeho propuštění z nemocnice nemluví.

Papež František už v mládí trpěl vážnou respirační infekcí, kvůli níž mu lékaři odebrali část plíce. Se zánětem průdušek byl několik dní hospitalizován také před dvěma lety. V posledních letech má rovněž problémy s kolenem a pohybuje se proto často na invalidním vozíku. V červnu 2023 podstoupil operaci kýly a v červenci 2021 mu lékaři odebrali část tlustého střeva. V polovině minulého měsíce papež upadl ve své rezidenci a pohmoždil si předloktí. Loni začátkem prosince se při pádu udeřil do brady o noční stolek.

František je ve věku 88 let podle DPA druhým nejstarším papežem v historii vykonávajícím pontifikát. Déle žil podle ní v úřadu jen papež Lev XIII., který zemřel v roce 1903 ve věku 93 let. Františkův předchůdce Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, se sice dožil 95 let, ale pontifikát opustil v únoru 2013 jako pětaosmdesátiletý.

V poslední letech se při zhoršení zdravotního stavu papeže Františka objevily také spekulace o jeho možné rezignaci. On ale tvrdil, že by tak učinil, pokud by mu zdravotní stav znemožňoval vykonávat mandát. Když měl vážné problémy s pohybem kvůli bolestem kolena, řekl, že církev vede "hlavou, nikoli kolenem", napsal ve středu server televize Sky TG24.