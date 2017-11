Mše není žádné představení. Papež František vyzval věřící, aby ho při kázání nefotografovali

před 8 minutami

Papež František vyzval věřící, aby při mši nefotografovali a ponechali při ní své mobilní telefony v kapsách. Na pravidelnou středeční audienci přišlo na Svatopetrské náměstí mnoho tisíc lidí. Papež se kromě jiného věnoval i podle něj nepatřičnému fotografování při náboženských obřadech. "Kněz v určité chvíli při mši říká, abychom pozvedli svá srdce. Neříká 'pozvedněme své telefony a udělejme si snímek'. To je špatné," řekl papež. Propadá prý smutku, když slouží mši na Svatopetrském náměstí nebo v bazilice a vidí, jak se do vzduchu zvedá les rukou s mobily. "A nejsou to jen (obyčejní) věřící, ale také kněží a dokonce i biskupové. Ale prosím vás, mše přece není žádné představení," prohlásil.

