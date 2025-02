Papež František vtipkoval s Meloniovou, poté posnídal v křesle. Jeho stav se lepší

Už od minulého pátku je papež František hospitalizovaný v římské Gemelliho nemocnici s oboustranným zápalem plic. Testy předtím prokázaly polymikrobiální infekci dýchacích cest, což je infekce způsobená viry i bakteriemi. Po dramatických chvílích se stav Františka mírně zlepšil. Už v minulosti překonal celou řadu zdravotních obtíží.

"Papež František měl klidnou noc a ráno vstal z postele a posnídal v křesle," uvedli ve čtvrtek zástupci Vatikánu na webových stránkách Svatého stolce. Podle nich si papež, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio, ráno rovněž přečetl noviny a následně hovořil se svými nejbližšími spolupracovníky.

Stav argentinského rodáka je v současné chvíli "stabilní a krevní testy ukazují mírné zlepšení, a to hlavně ukazatelů zánětu". V úterý nicméně Vatikán zrušil papežův program na celý víkend a kdy by mohl opustit nemocnici, není i přes zlepšený stav zřejmé. Léčen je momentálně kortikosteroidy i antibiotiky.

Ve středu Františka navštívila italská premiérka Giorgia Meloniová. "Vtipkovali jsme jako vždy. Neztratil svůj pověstný smysl pro humor," prohlásila. Ještě před pár dny to přitom s papežem nevypadlo vůbec dobře a sám prý pochyboval, zda přežije. Hospitalizovali jej takřka ihned po plánované audienci uskutečněné právě minulý pátek, při níž se setkal se slovenským premiérem Robertem Ficem.

Už předchozí středu si František při svém posledním velkém veřejném vystoupení stěžoval na dýchací potíže. Stalo se tak při mši sloužené na Svatopetrském náměstí k výročí ozbrojených sil, policie a bezpečnosti. Přítomno bylo přes 30 tisíc lidí. Média nejprve Františkův stav dávala do souvislosti s těžkou bronchitidou, kterou papež prodělal krátce předtím.

Jeho chorobopis přitom rozhodně není krátký. V mládí trpěl vážnou respirační infekcí a lékaři mu tehdy odebrali část plíce. V posledních letech se kvůli přetrvávajícím problémům s kolenem pohybuje na invalidním vozíku. Zároveň mu v červenci roku 2021 lékaři odebrali část tlustého střeva a v červnu 2023 podstoupil operaci kýly. Před dvěma lety byl rovněž několik dní hospitalizován se zánětem průdušek. V posledních měsících jej trápily také nenadálé pády. Při jednom z nich si pohmoždil předloktí, při druhém se udeřil do brady o noční stolek.

Františkovi je už 88 let a déle žil v úřadu pouze papež Lev XIII., který zemřel v roce 1903 ve věku 93 let. Františkův předchůdce Benedikt XVI., svým jménem Joseph Ratzinger, se sice dožil 95 let, ale funkci opustil již v únoru 2013 jako 85letý. Stal se tehdy prvním papežem po více než 700 letech, jenž se svého úřadu vzdal dobrovolně. Dle jeho slov jej k rozhodnutí vedl úbytek sil v důsledku vysokého věku. Poslední roky života prožil v ústraní ve Vatikánských zahradách, v klášteru Panny Marie.

