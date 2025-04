Na Velikonoční pondělí 21. dubna 2025 zemřel papež František. Z dosud 266 papežů katolické církve byl jediným z řádu Tovaryšstva Ježíšova a v čele církve stál 12 let. Podívejte se do fotogalerie na to, jak svět přijal zprávu o Františkově smrti, i na snímky z jeho života.