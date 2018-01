Papež František odlétá na první návštěvu Chile a Peru, chce se setkat s domorodci

před 5 hodinami

Na jihu Chile se během papežovy týdenní návštěvy čekají také demonstrace, jimiž chtějí skupiny původních obyvatel upozornit na své územní spory s vládou.

Santiago de Chile - Papež František v pondělí odletí na týdenní návštěvu Chile a Peru, kam ve funkci hlavy katolické církve zavítá poprvé. Hlavním tématem jeho cesty budou v obou těchto jihoamerických zemích setkání s domorodými obyvateli a podpora ochrany amazonských deštných pralesů. Na jihu Chile se během papežovy návštěvy čekají také demonstrace, jimiž chtějí skupiny původních obyvatel upozornit na své územní spory s vládou.

Cestu po dvou sousedních zemích Jižní Ameriky, v nichž byl naposledy před třiceti lety papež Jan Pavel II., zahájí František v pondělí večer místního času v Chile. V tamní metropoli a dalších dvou městech Temuco a Iquique odslouží tři mše, na nichž se očekává účast asi 1,2 milionu lidí, z toho půl milionu v metropoli Santiagu de Chile.

Na 400.000 lidí by mělo dorazit na mši ve městě Temuco na jihu země, kam papež zavítá ve středu a kde se setká s místními domorodými Araukánci (Mapuči). Skupiny těchto domorodců chystají demonstrace, aby upozornili na svůj boj proti vládě za návrat půdy, kterou si nárokují po svých předcích.

V chilské metropoli se jedenaosmdesátiletý papež setká s prezidentkou Michelle Bacheletovu, s biskupy a kněžími a s jezuity. Podle agentury AFP se setká možná i s některým ze svých dávných kamarádů, s nimiž tam před šedesáti lety studoval. František, jehož původní argentinské jméno je Jorge Bergoglio, je prvním členem jezuitského řádu, který se stal papežem.

Na papežovy akce v Chile se akreditovalo podle místního tisku přes 1500 novinářů ze čtyřicítky zemí a s přípravami jeho návštěvy tam pomáhá na 19.000 dobrovolníků.

Chilskou cestu papež zakončí ve čtvrtek na severu země ve městě Iquique, kde se má setkat i se dvěma z obětí Pinochetovy diktatury (1973-2000). Večer papež odletí do Peru, kde ho přivítá peruánský prezident Pedro Pablo Kuczynski.

V pátek papež zavítá do peruánského města Puerto Maldonado, kde se setká s domorodými obyvateli. Toto sedmdesátitisícové město je označováno jako metropole biodiverzity v Peru, v jeho okolí je několik přírodních rezervací s rozmanitou flórou a faunou.

V sobotu papež navštíví třetí nejlidnatější peruánské města Trujillo, které před rokem postihly záplavy a sesuvy půdy. V neděli svou týdenní cestu v Peru a Chile papež ukončí a odletí do Vatikánu.

Papež František navštívil za pět let svého pontifikátu přes dvě desítky zemí a do Latinské Ameriky, odkud sám pochází, jede pošesté. Naposledy byl loni v září v Kolumbii, předtím zavítal do Mexika, Bolívie, Ekvádoru, Paraguaye, Brazílie a dvakrát byl na Kubě.