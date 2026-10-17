Papež bude odpoledne propuštěn z nemocnice, v neděli přednese tradiční modlitbu

Papež Lev XIV., který se zotavuje po operaci plic, bude v sobotu odpoledne propuštěn z nemocnice na základě příznivých výsledků krevních testů a vyšetření hrudníku, oznámil podle tiskových agentur Vatikán. Již v neděli pak papež přednese tradiční polední modlitbu z okna Apoštolského paláce ve Vatikánu, což bude jeho první veřejné vystoupení od úterní hospitalizace.
Jedenasedmdesátiletý papež podstoupil 13. října operaci, při níž mu lékaři odstranili dolní lalok pravé plíce. Před zákrokem u něj zjistili uzel, u něhož měli podezření na zhoubný nádor. Operace potvrdila, že se jednalo o adenokarcinom, nejčastější typ rakoviny plic.
Papežovi lékaři uvedli, že operace proběhla úspěšně a bez komplikací. Zatím však nezveřejnili, jak byl nádor velký ani to, zda se onemocnění rozšířilo do okolních lymfatických uzlin, což jsou klíčové faktory pro stanovení prognózy. Podle dřívější lékařské zprávy, kterou podepsali jeho osobní lékař a chirurg nemocnice, pooperační rekonvalescence papežovi umožňuje plně samostatně vykonávat běžné denní činnosti.
Diagnóza rakoviny u papeže, který je znám jako relativně mladý a energický a který byl zvolen teprve loni v květnu, způsobila u veřejnosti šok a vyvolala otázky, jak vyrovnávání s nemocí do budoucna ovlivní jeho pontifikát, poznamenala agentura Reuters.
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